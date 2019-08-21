Пристайко пропонує провести місцеві вибори в усій Україні, включаючи ОРДЛО

Український уряд хотів би провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово непідконтрольними Києву територіями на Донбасі. Про це у п'ятницю, 13 вересня, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"На нашу думку, ідеально було б провести вибори, поки це неможливо, одночасно в усій нашій державі. В них (на окупованих територіях Донбасу - Ред.) уже двічі були вибори - фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно", - сказав він в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі також триває обговорення щодо застосування на Сході України "формули Штайнмаєра", яку в 2016 році узгодив колишній президент Петро Порошенко. Вона передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

"Формулу Штайнмаєра", яку наш глава держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", - сказав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що застосування "формули Штайнмаєра", а також всі пункти Мінських угод планується обговорити на зустрічі "нормандської четвірки", яку планують провести у вересні.