 Пристайко пропонує провести місцеві вибори в усій Україні, включаючи ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Пристайко пропонує провести місцеві вибори в усій Україні, включаючи ОРДЛО

Уряд України пропонує одночасно провести місцеві вибори у всій Україні разом з окупованими частинами Донбасу, заявив міністр закордонних справ країни Вадим Пристайко.

Голова українського МЗС Вадим Пристайко

Голова українського МЗС Вадим Пристайко

Український уряд хотів би провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово непідконтрольними Києву територіями на Донбасі. Про це у п'ятницю, 13 вересня, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"На нашу думку, ідеально було б провести вибори, поки це неможливо, одночасно в усій нашій державі. В них (на окупованих територіях ДонбасуРед.) уже двічі були вибори - фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно", - сказав він в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Вибори", які сепаратисти хочуть провести на Донбасі, суперечать мінським угодам, констатують у ЄС. Євродепутати різних фракцій згодні, що це не сприяє врегулюванню, але про "смерть" "Мінська" не говорять. (09.11.2018)

За даними німецьких дослідників, майже дві третини жителів підконтрольного Києву Донбасу збираються взяти участь у виборах президента України. Кожен п'ятий іще не вирішив, за кого голосуватиме. (27.03.2019)

За його словами, наразі також триває обговорення щодо застосування на Сході України "формули Штайнмаєра", яку в 2016 році узгодив колишній президент Петро Порошенко. Вона передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів на Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

"Формулу Штайнмаєра", яку наш глава держави погодив, ми як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі", - сказав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що застосування "формули Штайнмаєра", а також всі пункти Мінських угод планується обговорити на зустрічі "нормандської четвірки", яку планують провести у вересні.

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