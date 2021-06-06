Принц Гаррі

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Принц Генрі Уельський є молодшим сином принцу Уельського Чарльза й його першої дружини, принцеси Діани, яка загинула 1984 року, онуком королеви Великобританії Єлизавети ІІ.
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Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.