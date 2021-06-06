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Принц Гаррі

Принц Генрі Уельський є молодшим сином принцу Уельського Чарльза й його першої дружини, принцеси Діани, яка загинула 1984 року, онуком королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "принц Гаррі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Меган Маркл і принца Гаррі народилася дівчинка

У Меган Маркл і принца Гаррі народилася дівчинка 06.06.2021

Меган Маркл народила дівчинку 4 червня, її назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани.
У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа

У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа 17.04.2021

Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку. Після відспівування в каплиці Святого Георгія труну з тілом принца помістили в королівську усипальницю.
Гучні скандали британської королівської родини (фотогалерея)

Гучні скандали британської королівської родини (фотогалерея) 11.03.2021

Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.
Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії

Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії 11.03.2021

Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.
Букінгемський палац відреагував на заяви Гаррі та Меган

Букінгемський палац відреагував на заяви Гаррі та Меган 09.03.2021

Букінгемський палац заявив, що приватно розгляне заяви принца Гаррі та Меган Маркл щодо проявів расизму в королівській родині.
Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили членів королівської родини в расизмі

Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили членів королівської родини в расизмі 08.03.2021

Меган Маркл стверджує, що під час її першої вагітності члени королівської родини переймалися кольором шкіри майбутнього сина. Імен цих членів родини Меган та принц Гаррі не назвали.
Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно відмовилися від королівських обов'язків

Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно відмовилися від королівських обов'язків 19.02.2021

Принц Гаррі та та його дружина Меган Маркл підтвердили королеві Єлизаветі, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини. У пари був рік, щоб переглянути своє рішення.
Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки

Принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки 31.03.2020

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно склали з себе обов'язки членів британської королівської родини.
Принц Гаррі та Меган виконали останній королівський обов'язок

Принц Гаррі та Меган виконали останній "королівський" обов'язок 09.03.2020

Принц Гаррі та його дружина Меган, які вирішили відмовитись від титулу, відвідали службу у Вестмінстерському абатстві. Це був їхній останній публічний захід в якості членів британської королівської родини.
Принц Гаррі засмучений через втрату королівських титулів

Принц Гаррі засмучений через втрату королівських титулів 20.01.2020

"Мені дуже сумно, що до цього дійшло", - заявив принц Гаррі після рішення Букінгемського палацу позбавити його та дружину титулів. Він також зізнався, що йому важко буде відмовитись від отриманих військових звань.
Принца Гаррі та Меган позбавлять титулу королівська величність

Принца Гаррі та Меган позбавлять титулу "королівська величність" 18.01.2020

У Букінгемському палаці заявили, що принц Гаррі та його дружина Меган більше не носитимуть титул "королівська величність". Вони також повернуть бюджетні гроші, які витратили на ремонт свого будинку.

Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя

Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя 13.01.2020

Британський принц Гаррі та його дружина Меган матимуть перехідний період перш ніж вони зможуть відмовитися від привілеїв і офіційних обов'язків членів королівської сім'ї, повідомила королева Єлизавета ІІ.
Єлизавета II скликала кризову нараду через рішення принца Гаррі й Меган

Єлизавета II скликала кризову нараду через рішення принца Гаррі й Меган 12.01.2020

Королева Єлизавета II має намір з'ясувати ситуацію з майбутньою роллю принца Гаррі та його дружини Меган після їхньої заяви про відмову від обов'язків членів королівської сім'ї.
Принц Гаррі та Меган Маркл назвали сина Арчі

Принц Гаррі та Меган Маркл назвали сина Арчі 08.05.2019

Повне ім'я сьомого на черзі спадкоємця британського престолу - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.
Фоторепортаж: Принц Гаррі і Меган Маркл показали новонародженого сина

Фоторепортаж: Принц Гаррі і Меган Маркл показали новонародженого сина 08.05.2019

Шанувальники британської королівської родини побачили первістка Меган Маркл та принца Гаррі. Згадаймо історію розвитку відносин цієї пари. Деталі - у галереї DW.

Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл 08.05.2019

Шанувальники британської королівської родини святкують народження первістка Меган Маркл та принца Гаррі. А ми згадаймо історію розвитку відносин цієї пари. Деталі - у галереї DW.

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