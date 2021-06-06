Принц Гаррі засмучений через втрату королівських титулів

"Мені дуже сумно, що до цього дійшло", - заявив принц Гаррі після рішення Букінгемського палацу позбавити його та дружину титулів. Він також зізнався, що йому важко буде відмовитись від отриманих військових звань.