Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

12.09.2023 12 вересня 2023 р.

"Ігри нескорених 2023": ветерани та військові російсько-української війни попри втрату кінцівок і травми не втратили жагу до життя та перемог. Як українська збірна змагається у Дюссельдорфі - дивіться у репортажі DW.