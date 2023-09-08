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Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Анна Чайка | Максим Драбок
12 вересня 2023 р.

"Ігри нескорених 2023": ветерани та військові російсько-української війни попри втрату кінцівок і травми не втратили жагу до життя та перемог. Як українська збірна змагається у Дюссельдорфі - дивіться у репортажі DW.

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