Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

КонфліктиЄвропаЯк "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життяTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиЄвропаАнна Чайка | Максим Драбок12.09.202312 вересня 2023 р."Ігри нескорених 2023": ветерани та військові російсько-української війни попри втрату кінцівок і травми не втратили жагу до життя та перемог. Як українська збірна змагається у Дюссельдорфі - дивіться у репортажі DW.https://p.dw.com/p/4WG2OРеклама