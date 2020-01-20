Принц Гаррі та Меган виконали останній "королівський" обов'язок

Британський принц Гаррі та його дружина Меган у понеділок, 9 березня, востаннє взяли участь у публічному заході в якості членів королівської родини. Разом з королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, принцом Вільямом та його дружиною Кейт вони відвідали службу у Вестмінстерському абатстві з нагоди дня Співдружності націй. У заході також взяли участь прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон разом зі своєю партнеркою Керрі Сімондс та інші гості.

Два місяці тому Гаррі й Меган оголосили, що відмовляються від частини королівських привілеїв. Своє рішення подружжя пояснило бажанням створити для себе "прогресивну нову роль в рамках інституту" (монархії - Ред.). Пара планує жити на два континенти - у Великобританії і в Канаді.

Після цього Букінгемський палац заявив, що Гаррі та його дружина більше не носитимуть титул "королівська величність" - так само, як і покійна мати принца принцеса Діана після розлучення з принцом Чарльзом в 1996 році. Також Гаррі та Меган не отримуватимуть бюджетних коштів, які їм виділяють на виконання королівських обов'язків. Подружжя також поверне 2,4 мільйона фунтів (близько 3,1 мільйона доларів) коштів платників податків, які вони витратили на ремонт свого будинку поблизу Віндзорського палацу.

Очікується, що пара зароблятиме на життя публічними виступами, як це роблять деякі колишні президенти, наприклад Барак Обама. В лютому вони вже виступили на конференції американського фінансового холдингу JPMorgan, однак невідомо, чи отримало подружжя за це гонорари. Після того, як канадський уряд заявив, що не буде оплачувати їхню безпеку, Гаррі та Меган доведеться самим подбати по це.

Дивитись відео 01:06 Поділитись Весілля принца Гаррі та Меган: між кітчем і комерцією (18.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2xxZd Весілля принца Гаррі та Меган: між кітчем і комерцією (18.05.2018)