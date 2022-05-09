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Примирення

Примирення - процедура з метою врегулювання конфліктів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "примирення". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дитинство в нацистській окупації, старість під бомбами Росії (09.05.2022) 09.05.2022

Українці, які у підлітковому віці пройшли Другу світову і нацистську окупацію, на схилі літ знову переживають повномасштабну війну. Кажуть, що нинішня війна жорстокіша…

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.
Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.

"Знаючи історію, Путін не має шансу" - історик про війну Росії проти України (14.03.2022) 14.03.2022

Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.

Втеча, вигнання, примирення. Новий документаційний центр у Берліні

"Втеча, вигнання, примирення". Новий документаційний центр у Берліні 23.06.2021

Цей центр розповідає про втечу і вигнання - не лише 14-ти мільйонів німців після Другої світової війни, а й про біженців у наші дні.
Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення

Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення 19.06.2021

До 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРCР президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив темою свого виступу страждання радянських військовополонених. Цей ризикований крок йому вдався, вважає Крістіан Тріппе.
НепрOSTi листи: звістки від остарбайтерів через майже 80 років (відео)

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (відео) 08.05.2021

На примусові роботи в Німеччину з України вивезли близько 2 млн осіб. Через майже 80 років історики досліджують, як українські "остарбайтери" жили в нацистській Німеччині, за допомогою їхніх листів до рідних.
Зеленський: Хто виправдовує нацизм, заслуговує лише на засудження

Зеленський: Хто виправдовує нацизм, заслуговує лише на засудження 08.05.2021

У День пам'яті та примирення президент Володимир Зеленський нагадав, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (07.05.2021) 07.05.2021

Через майже 80 років історики досліджують, як склалася доля "остарбайтерів", за допомогою їхніх листів до рідних. Віднайдені нещодавно, вони лише зараз потрапляють до адресатів. Репортаж DW до Дня пам'яті та примирення.
Віллі Брандт на колінах: 50 років великому жестові у Варшаві

Віллі Брандт на колінах: 50 років великому жестові у Варшаві 07.12.2020

7 грудня 1970 року німецький канцлер Віллі Брандт став на коліна у Варшаві - це відкрило шлях до примирення між Польщею й Німеччиною. Утім, пів століття по тому деяким полякам цей жест видається "порожнім".
Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів

Глава Венесуели Мадуро помилував більше сотні опозиційних депутатів 01.09.2020

Рішення Каракаса помилувати десятки опозиціонерів перед виборами до парламенту у Мадуро пояснили інтересами національного примирення. Опозиція раніше відмовилася від участі у виборах.
Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення

Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення 11.07.2020

Через 25 років після вбивства тисяч мусульман у Сребрениці експрокурор Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Серж Браммерц розповів DW про те, що досі заважає примиренню на Балканах.
Зеленський: Ніхто не може приватизувати перемогу над нацизмом

Зеленський: Ніхто не може "приватизувати" перемогу над нацизмом 09.05.2020

Президент України Володимир Зеленський закликав ушанувати пам'ять усіх українців та інших народів, які боролися з нацистами під час Другої світової війни. Він оголосив про проєкт "дзвонів пам'яті".
Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020)

Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020) 08.05.2020

75 років тому, 8 травня 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Як це було? DW підготувала хроніку найважливіших подій.
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