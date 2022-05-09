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Примирення - процедура з метою врегулювання конфліктів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "примирення". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Чи можна розцінювати війну Росії проти України як геноцид? Чи зробила Європа висновки з помилок минулого, коли мляво реагувала на агресію РФ? І чи можливе примирення з росіянами? Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.
До 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРCР президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив темою свого виступу страждання радянських військовополонених. Цей ризикований крок йому вдався, вважає Крістіан Тріппе.
Через майже 80 років історики досліджують, як склалася доля "остарбайтерів", за допомогою їхніх листів до рідних. Віднайдені нещодавно, вони лише зараз потрапляють до адресатів. Репортаж DW до Дня пам'яті та примирення.