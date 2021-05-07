НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (відео)

На примусові роботи в Німеччину з України вивезли близько 2 млн осіб. Через майже 80 років історики досліджують, як українські "остарбайтери" жили в нацистській Німеччині, за допомогою їхніх листів до рідних.
У Німеччині "остарбайтерам" дозволяли писати листи додому. Після обов’язкової цензури вони навіть доходили до рідних. Тисячі таких ще недоставлених листів, знайдених у поштових відділеннях після звільнення України, потрапили в руки НКВС. Їх планували спалити, проте з незрозумілих причин залишили в різних архівах по всій країні. І лише тепер вони дійшли до адресатів. Дивіться у репортажі DW:
Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.
Роман "Вона родом з Маріуполя" - претендент на премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Його авторка Наташа Водін – донька колишніх "остарбайтерів".
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.