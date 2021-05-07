НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (відео)

У Німеччині "остарбайтерам" дозволяли писати листи додому. Після обов’язкової цензури вони навіть доходили до рідних. Тисячі таких ще недоставлених листів, знайдених у поштових відділеннях після звільнення України, потрапили в руки НКВС. Їх планували спалити, проте з незрозумілих причин залишили в різних архівах по всій країні. І лише тепер вони дійшли до адресатів. Дивіться у репортажі DW: