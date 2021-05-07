 НепрOSTi листи: звістки від ″остарбайтерів″ через майже 80 років (відео) | Усі сюжети | DW | 08.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Усі сюжети

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (відео)

На примусові роботи в Німеччину з України вивезли близько 2 млн осіб. Через майже 80 років історики досліджують, як українські "остарбайтери" жили в нацистській Німеччині, за допомогою їхніх листів до рідних.

Dokumente aus dem Memorial-Archiv

На примусові роботи до Німеччини вивезли близько 2 мільйонів українців

У Німеччині "остарбайтерам" дозволяли писати листи додому. Після обов’язкової цензури вони навіть доходили до рідних. Тисячі таких ще недоставлених листів, знайдених у поштових відділеннях після звільнення України, потрапили в руки НКВС. Їх планували спалити, проте з незрозумілих причин залишили в різних архівах по всій країні. І лише тепер вони дійшли до адресатів. Дивіться у репортажі DW:

DW.COM

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео)

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.  

Перший роман про українську "остарбайтерку" в Німеччині (відео)

Роман "Вона родом з Маріуполя" - претендент на премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Його авторка Наташа Водін – донька колишніх "остарбайтерів".  

Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.  

Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео)

Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники все ще знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує.  

Також за темою

НепрOSTi листи: звістки від "остарбайтерів" через майже 80 років (07.05.2021) 07.05.2021

Через майже 80 років історики досліджують, як склалася доля "остарбайтерів", за допомогою їхніх листів до рідних. Віднайдені нещодавно, вони лише зараз потрапляють до адресатів. Репортаж DW до Дня пам'яті та примирення.

Brandenburger Tor Illumination 75. jahre Kriegsende

Берлін сказав "Дякую!" українською мовою 09.05.2020

З нагоди 75-тої річниці завершення Другої світової війни в Європі Бранденбурзькі ворота в Берліні було підсвічено написами подяки союзникам різними мовами, серед яких і українська.