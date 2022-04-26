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Призов

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "призов".

Мається на увазі призов на строкову службу в армію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну 26.04.2022

Напередодні повномасштабної російської агресії в Україну в сепаратистських "республіках" Донбасу оголосили загальну мобілізацію. До чого вона призвела, DW розповіли жителі регіону.
Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: Слуга народу проти ідеї

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї 14.04.2022

"Слуга народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність для чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону до України під час воєнного стану, заявив голова фракції Давид Арахамія.

Не хочу воювати з українцями. Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову

"Не хочу воювати з українцями". Чоловіки їдуть з Білорусі, остерігаючись військового призову 15.03.2022

Після нападу Росії на Україну з Білорусі почали масово від'їжджати чоловіки, які побоюються військового призову. Історії білорусів, які не хочуть воювати проти України - у DW.
Чи відправлять білоруських солдатів воювати проти України?

Чи відправлять білоруських солдатів воювати проти України? 02.03.2022

Як реагують у Білорусі на інформацію про мобілізаційний призов до армії і що говорять про можливе відправлення військовослужбовців до України на допомогу російським військам - у матеріалі DW.

Російська агресія: в Україні 23 лютого стартує призов резервістів

Російська агресія: в Україні 23 лютого стартує призов резервістів 23.02.2022

Призов резервістів на військову службу розпочинається у середу. Напередодні відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період

Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період 22.02.2022

Необхідності у повній мобілізації, за словами президента України, наразі немає. Також Володимир Зеленський анонсував програму стимулювання економіки.
Зеленський затвердив строки призову в армію у 2022 році

Зеленський затвердив строки призову в армію у 2022 році 30.12.2021

Своїм указом президент України Володимир Зеленський визначив строки звільнення в запас військовослужбовців та чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2022 році.

Військовий облік українок: міноборони розробляє онлайн-процедуру

Військовий облік українок: міноборони розробляє онлайн-процедуру 28.12.2021

У міноборони пообіцяли в межах оновлення системи військового обліку в 2022 році перевести процедуру в онлайн-формат.
Україна спростила призов резервістів на військову службу

Україна спростила призов резервістів на військову службу 21.04.2021

Закон про призов осіб з числа резервістів в особливий період без оголошення мобілізації підписав президент Володимир Зеленський. Тим часом Росія посилює військові сили у Криму та на кордоні з Україною.
Брюссель: Призов жителів Криму до армії РФ порушує міжнародне право

Брюссель: Призов жителів Криму до армії РФ порушує міжнародне право 01.04.2021

Оголошений Росією у Криму черговий призов до збройних сил РФ порушує міжнародне гуманітарне право, наголосили в ЄС. Брюссель також закликав Росію забезпечити захист прав людини на півострові.
Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео)

Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео) 17.11.2020

Щодня в ЗСУ реєструють майже півтори сотні випадків COVID-19. Яких заходів вживають в армії, щоб локалізувати епідемію? DW побувала в одній з військових частин, щоб дізнатися, як там борються з коронавірусом.

Коронавірус в армії: як військові служать в умовах карантину (17.11.2020) 17.11.2020

Щодня в ЗСУ реєструють майже півтори сотні випадків COVID-19. Яких заходів вживають в армії, щоб локалізувати епідемію? DW побувала в одній з військових частин, щоб дізнатися, як там борються з коронавірусом.

ЄС різко засудив незаконний призов жителів анексованого Криму в армію РФ

ЄС різко засудив незаконний призов жителів анексованого Криму в армію РФ 15.10.2020

У ЄС заявили, що призов жителів анексованого Криму в армію РФ є порушенням міжнародного права. Метою таких дій є підрив суверенітету та територіальної цілісності України.
За і проти призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео) 01.09.2020

Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?

Призов у Бундесвер: чому в армії ФРН можуть відновити строкову службу (31.08.2020) 31.08.2020

Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників на строкову військову службу: контрактників нібито цілком достатньо. У Німеччині обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Що не так з професійною армією ФРН, і як Бундесвер розвивався після Другої світової війни?

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