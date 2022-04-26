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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "призов".
Мається на увазі призов на строкову службу в армію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?
Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників на строкову військову службу: контрактників нібито цілком достатньо. У Німеччині обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Що не так з професійною армією ФРН, і як Бундесвер розвивався після Другої світової війни?