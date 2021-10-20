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Премія Сахарова

Премія імені Сахарова, яку присуджує Європарламент за свободу думки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія Сахарова". Премія імені Сахарова була заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова. Серед лауреатів премії – Нельсон Мандела, Олександр Дубчек, Олександр Мілінкевич, ООН, "Репортери без кордонів", "Меморіал". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному

Премію Сахарова присудили російському опозиціонеру Навальному 20.10.2021

Європарламент визначив лауреата премії Сахарова 2021 року. Ним став російський опозиціонер Олексій Навальний, якого євродепутати назвали "головним політичним опонентом" президента Росії Путіна.
Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів

Премія Сахарова: Навальний - у трійці фіналістів 14.10.2021

Два комітети Європарламенту визначили трійку фіналістів премії Сахарова за свободу думки. До неї потрапили Олексій Навальний, 11 афганських жінок і колишня в.о. президента Болівії Жанін Аньєс. 
Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова

Білоруській опозиції вручили в Європарламенті премію Сахарова 16.12.2020

Під час церемонії у Європарламенті в Брюсселі демократичній опозиції Білорусі вручили премію Сахарова. З десяти лауреатів відзнаку отримали Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало.
Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.
Коментар: Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів

Коментар: Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів 22.10.2020

Світлана Тихановська і об'єднана білоруська опозиція відзначені цього року Премією імені Сахарова. Це є сигналом для білорусів, однак диктатор забарикадовується, вважає Крістіан Тріппе.
Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції

Європарламент присудив премію Сахарова білоруській опозиції 22.10.2020

Демократичній опозиції Білорусі, представленій зокрема Світланою Тихановською, присудили премію Сахарова. Про це повідомив голова Європарламенту Давід Сассолі. Це вже третя премія Сахарова білорусам.
Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова

Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова 29.09.2020

У Європарламенті опозицію в Білорусі номінували на премію імені Сахарова. Чому Світлана Тихановська двічі стала претендентом і хто її конкуренти - в репортажі DW з Брюсселя.
Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео) 27.11.2019

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (27.11.2019) 27.11.2019

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Не вірте Путіну, або Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС

"Не вірте Путіну", або Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС 26.11.2019

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова Європарламенту через рік після її присудження. Подробиці церемонії - у репортажі DW зі Страсбурга.
Олегу Сенцову вручили премію Сахарова у Страсбурзі

Олегу Сенцову вручили премію Сахарова у Страсбурзі 26.11.2019

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов перед отриманням премії заявив, що вважає переговори в "нормандському форматі" пасткою для українського президента Володимира Зеленського.

Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті (26.11.2019) 26.11.2019

Український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов 26 листопада отримав премію Сахарова в Європейському парламенті в Страсбурзі. У своїй промові він закликав євродепутатів не довіряти Путіну і назвав Україну "найбільшим єврооптимістом у світі".
Премію Сахарова отримує уйгурський активіст, якого пожиттєво ув'язнили в Китаї

Премію Сахарова отримує уйгурський активіст, якого пожиттєво ув'язнили в Китаї 24.10.2019

Цьогорічну премію імені Сахарова отримує уйгурський економіст Ільхам Тохті. Він відстоює права уйгурської меншини в Китаї. У 2014 році його засудили до пожиттєвого ув'язнення.
У Європарламенті визначили фіналістів премії Сахарова

У Європарламенті визначили фіналістів премії Сахарова 08.10.2019

Серед претендентів на здобуття премії Сахарова - бразильські правозахисниці, борець за права уйгурів та група кенійських студентів, котрі розробили спеціальний застосунок для допомоги жертвам жіночого обрізання.

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.

Заручники Путіна: що може зробити Європа? (відео)

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

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