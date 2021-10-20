Премія Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.