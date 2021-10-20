Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Премія імені Сахарова, яку присуджує Європарламент за свободу думки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Премія Сахарова". Премія імені Сахарова була заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова. Серед лауреатів премії – Нельсон Мандела, Олександр Дубчек, Олександр Мілінкевич, ООН, "Репортери без кордонів", "Меморіал". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Український режисер та колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов 26 листопада отримав премію Сахарова в Європейському парламенті в Страсбурзі. У своїй промові він закликав євродепутатів не довіряти Путіну і назвав Україну "найбільшим єврооптимістом у світі".
В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.