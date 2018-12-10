 Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.12.2018

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Європа

Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті

У Європарламенті в Страсбурзі пройшла церемонія вручення премії Сахарова. Олег Сенцов у цей час перебуває у колонії в Росії. Однак його слова все одно прозвучали у Європарламенті.

Акція на підтримку Олега Сенцова

Акція на підтримку Олега Сенцова (Архівне фото)

"Я не можу зараз бути присутнім у цій залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх виголосить хтось інший. Слово - головний інструмент людини, а часто і його єдиний, особливо коли у нього забрали все інше", - такими словами хотів розпочати свій виступ перед Європарламентом у середу, 12 грудня, український режисер Олег Сенцов на церемонії вручення йому премії Сахарова.

"За свободу думки"

Однак бути присутнім на церемонії у Страсбурзі Сенцов, звісно, не зміг: режисера надалі утримують у колонії, яку поза очі називають "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі за полярним колом. Влада РФ засудила Сенцова на 20 років за звинуваченнями у тероризмі, тоді як Європарламент визнав його політв'язнем.

Премія імені Сахарова називається "За свободу думки". Тому не дивно, що це вже не перший випадок, коли лауреат відсутній на церемонії нагородження. Ще 1988 року одним з двох перших лауреатів премії став Нельсон Мандела. У добу апартеїду його утримували під домашнім арештом у Південній Африці. Виступити у Європарламенті він зміг лише у 1990-му. Кількома роками пізніше його обрали президентом країни.

"Сумний день"

Протягом церемонії вручення премії балкон для журналістів і гостей був практично заповнений, тоді як євродепутатів у сесійній залі було менше половини. Особливо слабо заповненими були обидва краї зали - там, де сидять ліві депутати та, особливо, крайньоправі фракції.

Євродепутат від Франції з правопопулістської фракції "Європа націй і свободи" Жан-Люк Шаффгаузер заявив у коментарі DW, що ця премія - ще одна провокація з боку ЄС. "Я не можу сказати, чи справді пан Сенцов є талановитим режисером, бо він зняв лише один фільм. Але обвинувачення, висунуті проти нього російською владою, є серйозними та вартими довіри", - вважає французький політик.

Депутати Європарламенту аплодують рішенню нагородити Сенцова

Депутати Європарламенту аплодують рішенню нагородити Сенцова

Як відомо, таку думку поділяють далеко не всі. Переважно на Заході вказують на те, що доказів, які б підтвердили обвинувачення Сенцова у тероризмі, немає. І у депутатів поміркованих фракцій, які становлять широку більшість у Європарламенті, на столах стояли таблички Free Sentsov ("Звільніть Сенцова").

Причиною такої присутності могли стати події попереднього вечора, коли зловмисник вчинив стрілянину біля різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга. Внаслідок неї загинули щонайменше три людини та ще близько десяти отримали поранення. З міркувань безпеки вихід з будівлі Європарламенту заблокували. І близько двох тисяч людей, зокрема пару сотень євродепутатів, понад шість годин не могли залишити будівлю. Розблокували її лише близько 2:30 ночі за місцевим часом.

DW.COM

Уряд Німеччини вітає українського режисера Олега Сенцова зі здобуттям премії Сахарова та сподівається на його швидке звільнення із російської в'язниці. (26.10.2018)

Учасники читань #SaveOlegSentsov по черзі прочитали англійською та німецькою мовами чотири автобіографічні оповідання українського режисера Олега Сенцова, після чого провели акцію протесту біля російського стенду. (13.10.2018)

Євродепутатка від Литви з фракції Європейської народної партії Лайма Люсія Андрікієне дотримується саме такого пояснення. За її словами, немало її парламентарів не могли потрапити до своїх готелів. "Але що я бачу з реакцій моїх колег - це повага до Олега Сенцова", - додала вона.

На початку церемонії показали коротке відео про політв'язня, після чого свою стриману промову виголосив спікер Європарламенту Антоніо Таяні. "Сьогодні - сумний день для нас усіх. Ми хочемо вшанувати Олега Сенцова, режисера з України, якого ув'язнили з політичних міркувань", - зазначив він і закликав до його звільнення. За словами Таяні, Сенцову присудили премію за його мирний протест.

Порівняння з Сахаровим

Після Таяні виступила Наталя Каплан. Вона розповіла про життєвий шлях свого двоюрідного брата. Про те, як він прийшов з кіберспорту в кінематограф і зняв за свої гроші першу повнометражну стрічку "Гамер", як не зміг розпочати зйомки другого фільму через участь у Майдані. Як під час анексії Криму допомагав українським військовим, яких заблокували так звані "зелені чоловічки", тобто російські солдати без розпізнавальних знаків. Як його катували і погіршувалося його здоров'я через заполярний клімат у колонії та 145 днів голодування за звільнення інших українців-політв'язнів. 

Кульмінацією стало звернення Сенцова, яке він сам написав і яке Каплан зачитала в кінці своєї промови. "Сучасність часто несправедлива, історія справедлива завжди. З часом все завжди стає на свої місця", - написав Сенцов. За його словами, у підсумку хтось падає вниз "під прокляття звільненого народу та разом з уламками пам'ятників самому собі, тоді як інший, кого переслідували за життя, після смерті займає справедливе місце в історії, і його ім'ям називають вулиці, кораблі або премії.

"Андрій Сахаров - це людина, на яку варто рівнятися. І навіть стояти десь трохи поряд з ним - занадто велика честь для мене", - переконаний Сенцов. На його думку, радянський дисидент дуже високо підняв планку освіченості й таланту, гідності та гуманізму.

Лайма Андрікієне вважає, що доля Сенцова в чомусь подібна до долі Сахарова. Його теж заслали "за речі, яких він не робив", пояснила вона у розмові з DW. "Для багатьох з нас, у Європарламенті, він - не лише представник України та Криму, він також борець за свободу. І той, хто готовий пожертвувати своїм життям, щоб допомогти іншим людям", - додала євродепутатка з Литви.

Церемонія з порожнім кріслом

У центрі сесійної зали перед трибуною поставили символічне крісло для лауреата. З обох боків від нього стали Каплан та адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Таяні поставив на крісло саму нагороду - велику грамоту в рамці. "Європарламент (...) нагороджує Олега Сенцова за його сміливу боротьбу за справедливість і надихання людей не боятися гноблення", - написано на ній українською мовою. "Але я сподіваюся, що я ще зможу, встигну щось зробити для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду", - такими словами завершилася промова Сенцова, яку зачитала Каплан. Звернення здійняло бурю оплесків, і майже всі євродепутати аплодували стоячи. "Це була дуже зворушлива церемонія, бо крісло лауреата було порожнім. Цьогорічний лауреат є справді тим, хто заслужив цю премію", - сказала Андрікієне.

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Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)

  • зал засідань Європарламенту

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Номінація та резолюція Європарламенту

    Олег Сенцов отримав премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки" за 2018 рік. Європарламент і раніше висловлював солідарність з українським режисером, коли у червні ухвалив резолюцію з вимогою про його звільнення з російської в'язниці. На підтримку Сенцова висловлювалися і багато інших впливових організацій та діячів культури.

  • Журі Венеціанського фестивалю

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Журі Венеціанського фестивалю

    У вересні 2018 року за звільнення українського режисера виступило журі 75-го Венеціанського кінофестивалю (на фото) на чолі з дворазовим володарем "Оскара" режисером Гільєрмо Дель Торо. Сенцова "ув'язнили і піддали тортурам ... після суду, який явно не поважав право на захист", - йшлося у листі. Серед членів журі були британська акторка Наомі Уоттс та її австрійський колега Крістоф Вальц.

  • мер Парижа Анн Ідальго

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Акти підтримки від мера Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго взяла участь у липневій акції за звільнення українського режисера. Тоді учасники заходу розмістили на будівлі мерії міста банер з фотографією Сенцова. А у вересні Ідальго повідомила, що він став почесним громадянином французької столиці. "Це символічний акт. Акт надії", - написала мер Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезір

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Заклик ОБСЄ до Лаврова

    У червні 2018 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір (на фото) надіслав листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову із закликом звільнити українського режисера. "Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно відпустити його. Тримання під вартою є необґрунтованим", - писав Дезір.

  • Стівен Кінг

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Стівен Кінг - до першого дня ЧС-2018

    Один з найвідоміших сучасних письменників Стівен Кінг у перший день ЧС-2018 у Росії на своїй сторінці у Twitter нагадав про голодування Олега Сенцова. "Приєднуйтесь до моєї боротьби за звільнення цього українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Часу мало, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг.

  • Джонні Депп та Олег Сенцов

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Проект за участю Джонні Деппа

    Наприкінці 2016 року зірка Голлівуду Джонні Депп взяв участь у кампанії "Ув’язнені за мистецтво". Він сфотографувався для футболки із закликом "Звільніть Олега Сенцова! Мистецтво - це не злочин".

  • Світлана Алексієвич

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    "Олегу, живи!"

    Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у травні 2018 року підписала звернення 130 вчених і діячів культури на підтримку режисера. А в липні, коли білоруський ПЕН-центр заявив про приєднання до кампанії за звільнення Сенцова, вона зазначила: "Ми знаємо, що свобода - це довгий шлях. Олегу, живи! Ти нам потрібен".

  • Жан-Люк Годар

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Французькі діячі мистецтва

    У серпні газета Le Mond опублікувала колективну заяву понад сотні французьких діячів мистецтва на чолі з міністром культури країни Франсуа Ніссеном. "Не діяти - значить дати Сенцову померти, це буде відмова від наших принципів", - наголошувалося в листі. Серед підписантів був і режисер Жан-Люк Годар (на фото), володар почесного "Оскара" за внесок у розвиток кінематографу.

  • Джонатан Літтель

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Эстафетне голодування в Парижі

    У вересні перед посольством РФ у Парижі по черзі голодували активісти та діячі мистецтва. Вони замінювали одне одного кожні 24 години. В акції взяв участь лауреат Гонкурівської премії американо-французький письменник Джонатан Літтель (на фото). "Мета наших акцій - підняти політичну ціну смерті Олега Сенцова", - розповів він в інтерв'ю DW.

  • Арт Шпігельман

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Лауреати Пулітцера і Букера

    Червневе звернення американського ПЕН-центру за звільнення Олега Сенцова підписали близько 50 діячів культури. Серед них - лауреат Букерівської премії письменник Салман Рушді та лауреат Пулітцерівської премії Арт Шпігельман (на фото).

  • Андрій Звягінцев

    Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

    Звернення Звягінцева, Хаматової та інших до Путіна

    У червні 2018 року деякі російські діячі культури теж виступили на підтримку українського режисера. "Нам треба пом'якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо Вас", - сказано в зверненні до Володимира Путіна, яке підписали режисери Андрій Звягінцев (на фото) і Олександр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведучі Володимир Познер і Ксенія Собчак.


 

DW.COM

Найвідоміші громадські діячі, які виступають за звільнення Сенцова

Як всесвітньо відомі діячі культури підтримують українського режисера і політв'язня Кремля Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)  

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