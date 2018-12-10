Премія Сахарова Сенцову: Церемонія з порожнім кріслом у Європарламенті

"Я не можу зараз бути присутнім у цій залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх виголосить хтось інший. Слово - головний інструмент людини, а часто і його єдиний, особливо коли у нього забрали все інше", - такими словами хотів розпочати свій виступ перед Європарламентом у середу, 12 грудня, український режисер Олег Сенцов на церемонії вручення йому премії Сахарова.

"За свободу думки"

Однак бути присутнім на церемонії у Страсбурзі Сенцов, звісно, не зміг: режисера надалі утримують у колонії, яку поза очі називають "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі за полярним колом. Влада РФ засудила Сенцова на 20 років за звинуваченнями у тероризмі, тоді як Європарламент визнав його політв'язнем.

Премія імені Сахарова називається "За свободу думки". Тому не дивно, що це вже не перший випадок, коли лауреат відсутній на церемонії нагородження. Ще 1988 року одним з двох перших лауреатів премії став Нельсон Мандела. У добу апартеїду його утримували під домашнім арештом у Південній Африці. Виступити у Європарламенті він зміг лише у 1990-му. Кількома роками пізніше його обрали президентом країни.

"Сумний день"

Протягом церемонії вручення премії балкон для журналістів і гостей був практично заповнений, тоді як євродепутатів у сесійній залі було менше половини. Особливо слабо заповненими були обидва краї зали - там, де сидять ліві депутати та, особливо, крайньоправі фракції.

Євродепутат від Франції з правопопулістської фракції "Європа націй і свободи" Жан-Люк Шаффгаузер заявив у коментарі DW, що ця премія - ще одна провокація з боку ЄС. "Я не можу сказати, чи справді пан Сенцов є талановитим режисером, бо він зняв лише один фільм. Але обвинувачення, висунуті проти нього російською владою, є серйозними та вартими довіри", - вважає французький політик.

Депутати Європарламенту аплодують рішенню нагородити Сенцова

Як відомо, таку думку поділяють далеко не всі. Переважно на Заході вказують на те, що доказів, які б підтвердили обвинувачення Сенцова у тероризмі, немає. І у депутатів поміркованих фракцій, які становлять широку більшість у Європарламенті, на столах стояли таблички Free Sentsov ("Звільніть Сенцова").

Причиною такої присутності могли стати події попереднього вечора, коли зловмисник вчинив стрілянину біля різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга. Внаслідок неї загинули щонайменше три людини та ще близько десяти отримали поранення. З міркувань безпеки вихід з будівлі Європарламенту заблокували. І близько двох тисяч людей, зокрема пару сотень євродепутатів, понад шість годин не могли залишити будівлю. Розблокували її лише близько 2:30 ночі за місцевим часом.

Євродепутатка від Литви з фракції Європейської народної партії Лайма Люсія Андрікієне дотримується саме такого пояснення. За її словами, немало її парламентарів не могли потрапити до своїх готелів. "Але що я бачу з реакцій моїх колег - це повага до Олега Сенцова", - додала вона.

На початку церемонії показали коротке відео про політв'язня, після чого свою стриману промову виголосив спікер Європарламенту Антоніо Таяні. "Сьогодні - сумний день для нас усіх. Ми хочемо вшанувати Олега Сенцова, режисера з України, якого ув'язнили з політичних міркувань", - зазначив він і закликав до його звільнення. За словами Таяні, Сенцову присудили премію за його мирний протест.

Порівняння з Сахаровим

Після Таяні виступила Наталя Каплан. Вона розповіла про життєвий шлях свого двоюрідного брата. Про те, як він прийшов з кіберспорту в кінематограф і зняв за свої гроші першу повнометражну стрічку "Гамер", як не зміг розпочати зйомки другого фільму через участь у Майдані. Як під час анексії Криму допомагав українським військовим, яких заблокували так звані "зелені чоловічки", тобто російські солдати без розпізнавальних знаків. Як його катували і погіршувалося його здоров'я через заполярний клімат у колонії та 145 днів голодування за звільнення інших українців-політв'язнів.

Кульмінацією стало звернення Сенцова, яке він сам написав і яке Каплан зачитала в кінці своєї промови. "Сучасність часто несправедлива, історія справедлива завжди. З часом все завжди стає на свої місця", - написав Сенцов. За його словами, у підсумку хтось падає вниз "під прокляття звільненого народу та разом з уламками пам'ятників самому собі, тоді як інший, кого переслідували за життя, після смерті займає справедливе місце в історії, і його ім'ям називають вулиці, кораблі або премії.

"Андрій Сахаров - це людина, на яку варто рівнятися. І навіть стояти десь трохи поряд з ним - занадто велика честь для мене", - переконаний Сенцов. На його думку, радянський дисидент дуже високо підняв планку освіченості й таланту, гідності та гуманізму.

Лайма Андрікієне вважає, що доля Сенцова в чомусь подібна до долі Сахарова. Його теж заслали "за речі, яких він не робив", пояснила вона у розмові з DW. "Для багатьох з нас, у Європарламенті, він - не лише представник України та Криму, він також борець за свободу. І той, хто готовий пожертвувати своїм життям, щоб допомогти іншим людям", - додала євродепутатка з Литви.

Церемонія з порожнім кріслом

У центрі сесійної зали перед трибуною поставили символічне крісло для лауреата. З обох боків від нього стали Каплан та адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Таяні поставив на крісло саму нагороду - велику грамоту в рамці. "Європарламент (...) нагороджує Олега Сенцова за його сміливу боротьбу за справедливість і надихання людей не боятися гноблення", - написано на ній українською мовою. "Але я сподіваюся, що я ще зможу, встигну щось зробити для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду", - такими словами завершилася промова Сенцова, яку зачитала Каплан. Звернення здійняло бурю оплесків, і майже всі євродепутати аплодували стоячи. "Це була дуже зворушлива церемонія, бо крісло лауреата було порожнім. Цьогорічний лауреат є справді тим, хто заслужив цю премію", - сказала Андрікієне.

Дивитись відео 01:28 Now live 01:28 хв Поділитись Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39xfy Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)