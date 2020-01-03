Прем'єр Іраку оголосив національну жалобу за вбитим іранським генералом

Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді оголосив триденну національну жалобу у зв'язку із загибеллю поблизу аеропорту Багдада іранського генерала Касема Сулеймані, а також одного з ватажків іракського шиїтського воєнізованого формування Абу Махді аль-Мухандіса. Розпорядження іракського прем'єра оприлюднив у суботу, 4 січня, його офіс, на повідомлення якого посилається агентство новин Reuters.

Раніше цього дня в Багдаді відбулася жалобна хода за Сулеймані, в якій взяв участь і Аділь Абдул-Махді.

Тим часом у сусідньому Ірані також анонсували проведення численних жалобних заходів 5 та 6 січня в кількох містах країни, в тому числі в столиці Тегерані. Про заплановані траурні заходи повідомив речник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Планується, що в жалобній церемонії в Тегерані увечері 5 січня візьме участь і керівництво ісламської республіки, передає агентство новин dpa.

Як повідомлялося, після прощання у Багдаді тіло Сулеймані доставлять до міста Ен-Наджафі на півдні Іраку - священного для мусульман-шиїтів. Після того жалобні заходи триватимуть у Ірані - тіло генерала доставлять до Тегерана, а згодом - до його рідного міста Керман на південному сході кроїни, де його й поховають 7 січня.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "терористичним актом".