Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами.
Прем'єри Польщі Матеуш Моравецький (л) та Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на Близькосхідній конференції у Варшаві, 14 лютого 2019 року
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбудеться в Єрусалимі 19 лютого. Про це в неділю, 17 лютого, повідомив речник польського уряду в ефірі телеканалу TVP. Польщу на зустрічі лідерів чотирьох східноєвропейських країн та Ізраїлю представлятиме глава МЗС Яцек Чапутович.
Причиною відмови керівника польського уряду прибути до Єрусалима стали висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблені ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.
Хибно витлумачена заява
"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.
Пізніше публікацію виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.
Незважаючи на це, 15 лютого МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю в Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.
Суперечливий закон
Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, "фальсифікацією історії".
В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв.
В історії Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, а нерідко і ціною власного життя, нагадує агенція Reuters.
Польський Сенат пізно вночі ухвалив контроверсійний закон щодо історії Другої світової війни. Документ ще має бути підписаний президентом Анджеєм Дудою. З критикою його змісту виступила низка країн. (01.02.2018)
Попри дипломатичні суперечки та хвилю критики президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише нещодавно ухвалені зміни до закону про Інститут національної пам'яті. (06.02.2018)
У Польщі хочуть заборонити називати концтабори, розташовані під час Другої світової війни на території країни, "польськими таборами смерті". Цей законопроект викликав критику прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. (28.01.2018)
Прем'єр-міністри Ізраїлю та Польщі Біньямін Нетаньяху й Матеуш Моравєцький вирішили розпочати діалог щодо суперечливого польського законопроекту на історичну тематику. Президент РП проаналізує закон. (29.01.2018)
До клубу країн, котрі відмовляються підписувати пакт ООН про міграцію, приєдналися Польща та Ізраїль. Обидві країни вказують на необхідність захищати кордони від нелегальних мігрантів. (20.11.2018)
Прем'єр-міністр Польщі Моравєцький своїм висловлюванням про Голокост викликав черговий скандал з Ізраїлем. Нетаньяху заявив про "проблему з розумінням історії". (18.02.2018)