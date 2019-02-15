 Прем′єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами.

Матеуш Моравецький та Біньямін Нетаньяху

Прем'єри Польщі Матеуш Моравецький (л) та Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на Близькосхідній конференції у Варшаві, 14 лютого 2019 року

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбудеться в Єрусалимі 19 лютого. Про це в неділю, 17 лютого, повідомив речник польського уряду в ефірі телеканалу TVP. Польщу на зустрічі лідерів чотирьох східноєвропейських країн та Ізраїлю представлятиме глава МЗС Яцек Чапутович.

Причиною відмови керівника польського уряду прибути до Єрусалима стали висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблені ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Пізніше публікацію виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.

Незважаючи на це, 15 лютого МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю в Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, "фальсифікацією історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв.

В історії Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, а нерідко і ціною власного життя, нагадує агенція Reuters.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

Польща: попри критику Ізраїлю та України, Сенат схвалив скандальний закон про ІНП

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