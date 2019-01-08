Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв у суботу, 12 січня, закликав грецький парламент ратифікувати угоду про зміну назви його країни з Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.

"Наш парламент знайшов у собі сили (проголосувати за зміну назви - Ред.), але це було непросто. Я переконаний, що парламент Греції теж знайде сили, аби ухвалити це рішення", - цитує Заєва інформагенція AFP.

Напередодні 81 депутат парламенту Македонії зі 120 підтримав поправку до конституції про зміну назви країни. 29 представників опозиції не брали участі в голосуванні.

Для набрання чинності це рішення потребує ратифікації грецького парламенту. Глава грецького уряду Алексіс Ципрас увечері 11 січня привітав рішення македонського парламенту й повідомив, що голосування в парламенті Греції відбудеться протягом 10 днів.

Північна Македонія зможе приєднатися до ЄС і НАТО

Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО. Афіни обіцяли Скоп'є зняти своє вето на приєднання Македонії до ЄС і НАТО, якщо країна змінить свою назву.

Після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Греція проти такої назви, тому що в її складі є однойменний регіон.

У червні 2018 року очільники урядів Греції й Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали Заєв і Ципрас. На референдумі 30 вересня македонські виборці підтримали план перейменування країни.