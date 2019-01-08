Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни

Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв у суботу, 12 січня, закликав грецький парламент ратифікувати угоду про зміну назви його країни з Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.
"Наш парламент знайшов у собі сили (проголосувати за зміну назви - Ред.), але це було непросто. Я переконаний, що парламент Греції теж знайде сили, аби ухвалити це рішення", - цитує Заєва інформагенція AFP.
Напередодні 81 депутат парламенту Македонії зі 120 підтримав поправку до конституції про зміну назви країни. 29 представників опозиції не брали участі в голосуванні.
Для набрання чинності це рішення потребує ратифікації грецького парламенту. Глава грецького уряду Алексіс Ципрас увечері 11 січня привітав рішення македонського парламенту й повідомив, що голосування в парламенті Греції відбудеться протягом 10 днів.
Північна Македонія зможе приєднатися до ЄС і НАТО
Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО. Афіни обіцяли Скоп'є зняти своє вето на приєднання Македонії до ЄС і НАТО, якщо країна змінить свою назву.
Після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Греція проти такої назви, тому що в її складі є однойменний регіон.
У червні 2018 року очільники урядів Греції й Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали Заєв і Ципрас. На референдумі 30 вересня македонські виборці підтримали план перейменування країни.
Парламент Македонії більшістю голосів підтримав поправку до конституції про перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Північній Македонії буде простіше приєднатися до ЄС і НАТО. (11.01.2019)
Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО. (20.10.2018)