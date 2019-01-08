 Прем′єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни

Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв закликав грецький парламент ратифікувати угоду про зміну назви його країни з Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв у суботу, 12 січня, закликав грецький парламент ратифікувати угоду про зміну назви його країни з Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.

"Наш парламент знайшов у собі сили (проголосувати за зміну назви - Ред.), але це було непросто. Я переконаний, що парламент Греції теж знайде сили, аби ухвалити це рішення", - цитує Заєва інформагенція AFP.

Напередодні 81 депутат парламенту Македонії зі 120 підтримав поправку до конституції про зміну назви країни. 29 представників опозиції не брали участі в голосуванні.

Для набрання чинності це рішення потребує ратифікації грецького парламенту. Глава грецького уряду Алексіс Ципрас увечері 11 січня привітав рішення македонського парламенту й повідомив, що голосування в парламенті Греції відбудеться протягом 10 днів.

Північна Македонія зможе приєднатися до ЄС і НАТО

Історична суперечка між Скоп'є й Афінами була головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз і НАТО. Афіни обіцяли Скоп'є зняти своє вето на приєднання Македонії до ЄС і НАТО, якщо країна змінить свою назву.

Після розпаду Югославії в 1990-х роках Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. При цьому в конституції країни було вказано назву "Республіка Македонія". Греція проти такої назви, тому що в її складі є однойменний регіон.

У червні 2018 року очільники урядів Греції й Македонії домовилися про нову назву балканської країни. Відповідну угоду підписали Заєв і Ципрас. На референдумі 30 вересня македонські виборці підтримали план перейменування країни. 

DW.COM

Парламент Македонії підтримав перейменування країни на Північну Македонію

Парламент Македонії більшістю голосів підтримав поправку до конституції про перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Північній Македонії буде простіше приєднатися до ЄС і НАТО. (11.01.2019)  

Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни

Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО. (20.10.2018)  

Македонці голосують на референдумі щодо зміни назви країни

Референдум у Македонії: на кону не лише назва країни, але й шлях до ЄС та НАТО. Перед референдумом лунали заклики з боку президента країни та опозиції щодо його бойкоту. (30.09.2018)  

Також за темою

West Balkan Länder - Mazedonien

Парламент Македонії підтримав перейменування країни на Північну Македонію 11.01.2019

Парламент Македонії більшістю голосів підтримав поправку до конституції про перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Північній Македонії буде простіше приєднатися до ЄС і НАТО.

Mazedonischer Premierminister Zoran Zaev Rede vor dem Europaparlament

Прем'єр Македонії пропонує поступки націоналістам за зміну назви країни 15.10.2018

Прем'єр Македонії Зоран Заєв натякає на амністію для опозиції в обмін на підтримку націоналістами зміни назви країни.

Mazedonien Parlament in Skopje | Namensstreit mit Griechenland

Парламент Македонії запустив процедуру зміни назви країни 20.10.2018

Рішення парламенту Македонії відкриває шлях для внесення змін до конституції. Врегулювання тривалої суперечки з Грецією щодо назви країни уможливить Македонії вступ до ЄС та НАТО.

Реклама

Докладно

Спостерігати за створенням нової церкви до Києва у грудні приїхали тисячі українців

Як формуватиметься Православна церква України після томоса

Створення ПЦУ: попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах. 

РусАл

Посли ЄС в США закликали зняти санкції з фірм Дерипаски

Скасування санкцій із En+ і "РусАла" дозволить зберегти десятки тисяч робочих місць у Європі, вважають дипломати. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  