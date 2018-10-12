 Прем′єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів

Християнсько-соціальний союз, який не отримав абсолютної більшості на виборах у Баварії, готовий до переговорів про коаліцію з усіма партіями, окрім "Альтернативи для Німеччини". Перевага надається "Вільним виборцям".

Прем'єр Баварії Маркус Зедер (л) та лідер Вільних виборців Хуберт Айвангер

Прем'єр Баварії Маркус Зедер (л) та лідер "Вільних виборців" Хуберт Айвангер

Християнсько-соціальний союз (ХСС), який на виборах до Ландтагу Баварії , за попередніми підрахунками, набрав 37,2 відсотка голосів, шукатиме партнера або партнерів для формування коаліції в земельному парламенті. Про це у ніч на понеділок, 15 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Баварії та член Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder), який, як очікується, збереже свою посаду.

За його словами, ХСС готовий до переговорів з усіма партіями за винятком правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН), за яку на виборах віддали голоси попередньо 10,2 відсотка виборців. Маркус Зедер віддає перевагу коаліції з "Вільними виборцями" (11,6 відсотка) та, ймовірно, Вільною демократичною партією (5,1 відсотка). Перегвоори про утворення коаліції з Зеленими (17,5 відсотка) він поки що не обмірковує.

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У федеральній землі Баварія обирають новий склад земельного парламенту. Найбільшу підтримку має правлячий Християнсько-соціальний союз, утім очікується, що він втратить абсолютну більшість. (14.10.2018)

ХСС, за даними екзит-полів, лідирує на виборах до ландтагу Баварії, на другому місці - Зелені. ХСС не зможе самостійно сформувати уряд. (14.10.2018)

Міністр внутрішніх справ Німеччини, лідер ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) також відзначив, що віддає перевагу коаліції з "Вільними виборцями". "Варто було б вести діалог з усіма демократичними силами. Однак і моїм пріоритетом стала б коаліція з "Вільними виборцями", якби вона була досяжна", - зазначив він.

Своєю чергою лідер "Вільних виборців" Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) також виступив за співпрацю з ХСС і закликав союз до коаліційних переговорів, передає агенція dpa,

На нинішніх виборах до Ландтагу Баварії, партія ХСС, яка висувається тільки у цій федеральній землі, здобула найгірші результати з 1950 року і втратила абсолютну більшість.

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