Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів

Християнсько-соціальний союз (ХСС), який на виборах до Ландтагу Баварії , за попередніми підрахунками, набрав 37,2 відсотка голосів, шукатиме партнера або партнерів для формування коаліції в земельному парламенті. Про це у ніч на понеділок, 15 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Баварії та член Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder), який, як очікується, збереже свою посаду.

За його словами, ХСС готовий до переговорів з усіма партіями за винятком правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН), за яку на виборах віддали голоси попередньо 10,2 відсотка виборців. Маркус Зедер віддає перевагу коаліції з "Вільними виборцями" (11,6 відсотка) та, ймовірно, Вільною демократичною партією (5,1 відсотка). Перегвоори про утворення коаліції з Зеленими (17,5 відсотка) він поки що не обмірковує.

Міністр внутрішніх справ Німеччини, лідер ХСС Горст Зеегофер (Horst Seehofer) також відзначив, що віддає перевагу коаліції з "Вільними виборцями". "Варто було б вести діалог з усіма демократичними силами. Однак і моїм пріоритетом стала б коаліція з "Вільними виборцями", якби вона була досяжна", - зазначив він.

Своєю чергою лідер "Вільних виборців" Хуберт Айвангер (Hubert Aiwanger) також виступив за співпрацю з ХСС і закликав союз до коаліційних переговорів, передає агенція dpa,

На нинішніх виборах до Ландтагу Баварії, партія ХСС, яка висувається тільки у цій федеральній землі, здобула найгірші результати з 1950 року і втратила абсолютну більшість.