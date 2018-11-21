Президент Ірану закликав мусульман згуртуватися проти США

Президент Ірану Хасан Роухані закликав всі ісламські країни, у тому числі Саудівську Аравію, згуртуватися і виступити єдиним фронтом проти політики США. "Те, що Сполучені Штати хочуть (від Близького Сходу. - Ред.) сьогодні, - це поневолення", - заявив він у суботу, 24 листопада, на Міжнародній конференції ісламської єдності у Тегерані, цитує агенція AFP.

Замість того, щоб "розстилати червону доріжку перед злочинцями", мусульманські держави повинні об'єднатися проти Сполучених Штатів, заявив Роухані. Він закликав Саудівську Аравію, яка є суперником Ірану у боротьбі за вплив у регіоні, припинити свою залежність від "образливої" військової допомоги з боку США. "Ми готові захищати інтереси саудівців проти тероризму та наддержав усіма силами. Ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів за це і не будемо ображати вас", - заявив іранський президент.

Роухані також продовжив свою риторику щодо Ізраїлю, назвавши його "раковою пухлиною" на Близькому Сході. "Одним з найгірших наслідків Другої світової війни стало заснування незаконного режиму під назвою Ізраїль і, таким чином, виникнення ракової пухлини на Близькому Сході", - сказав Роухані, цитує агенція dpa. За його словами, США опікується лише безпекою Ізраїлю, тому цій країні дозволені будь-які злочини, особливо проти палестинського народу. Хоча риторика іранських політиків та релігійних діячів спрямована переважно проти уряду Ізраїлю, багато їхніх висловлювань сприймаються як антисемітські.

На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном та Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. 5 листопада США в повному обсязі відновили санкції проти Ірану. Санкції поширюються також і на підприємства, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. Дональд Трамп неодноразово вкрай різко критикував керівництво у Тегерані, закидаючи йому підтримку міжнародного тероризму та дестабілізацію ситуації в регіоні.