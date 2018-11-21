 Президент Ірану закликав мусульман згуртуватися проти США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Президент Ірану закликав мусульман згуртуватися проти США

Американський уряд хоче зробити з країн Близького Сходу своїх рабів, стверджує іранський президент Хасан Роухані. Він закликав ісламські країни об'єднатися проти Вашингтона.

Хасан Роухані закликав мусульманські країни об'єднатися проти США

Хасан Роухані закликав мусульманські країни об'єднатися проти США

Президент Ірану Хасан Роухані закликав всі ісламські країни, у тому числі Саудівську Аравію, згуртуватися і виступити єдиним фронтом проти політики США. "Те, що Сполучені Штати хочуть (від Близького Сходу. - Ред.) сьогодні, - це поневолення", - заявив він у суботу, 24 листопада, на Міжнародній конференції ісламської єдності у Тегерані, цитує агенція AFP.

Замість того, щоб "розстилати червону доріжку перед злочинцями", мусульманські держави повинні об'єднатися проти Сполучених Штатів, заявив Роухані. Він закликав Саудівську Аравію, яка є суперником Ірану у боротьбі за вплив у регіоні, припинити свою залежність від "образливої" військової допомоги з боку США. "Ми готові захищати інтереси саудівців проти тероризму та наддержав усіма силами. Ми не вимагаємо 450 мільярдів доларів за це і не будемо ображати вас", - заявив іранський президент.

DW.COM

Президент Ірану заявив про намір найближчим часом збільшити товарообіг між країнами з 12 до 20 мільярдів доларів США. (17.11.2018)

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що Тегеран не відмовляється від своїх цілей з розробки ядерної зброї. (27.09.2018)

Роухані також продовжив свою риторику щодо Ізраїлю, назвавши його "раковою пухлиною" на Близькому Сході. "Одним з найгірших наслідків Другої світової війни стало заснування незаконного режиму під назвою Ізраїль і, таким чином, виникнення ракової пухлини на Близькому Сході", - сказав Роухані, цитує агенція dpa. За його словами, США опікується лише безпекою Ізраїлю, тому цій країні дозволені будь-які злочини, особливо проти палестинського народу. Хоча риторика іранських політиків та релігійних діячів спрямована переважно проти уряду Ізраїлю, багато їхніх висловлювань сприймаються як антисемітські.

На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном та Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. 5 листопада США в повному обсязі відновили санкції проти Ірану. Санкції поширюються також і на підприємства, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. Дональд Трамп неодноразово вкрай різко критикував керівництво у Тегерані, закидаючи йому підтримку міжнародного тероризму та дестабілізацію ситуації в регіоні. 

Дивитись відео 01:23
Now live
01:23 хв

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)  

Також за темою

Iran Erdölindustrie bei Teheran

Нова хвиля санкцій США щодо Ірану: удар у найуразливіше місце 05.11.2018

Запроваджені Вашингтоном 5 листопада нові санкції щодо Ірану насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики.

USA UN-Vollversammlung | Hassan Rohani

Іран пообіцяв "гордо зламати" санкції США 05.11.2018

Іран відреагував на поновлення Вашингтоном санкцій проти Ірану. Швейцарія готує гуманітарний канал постачання харчів і ліків для Ірану.

Iranischer Präsident Hassan Rouhani

Роухані: Переговори з Вашингтоном на тлі санкцій не мають сенсу 06.08.2018

Тегеран вважає, що переговори із Вашингтоном на тлі відновлення санкцій проти Ірану не мають сенсу, заявив президент країни Хасан Роухані. Президент США Дональд Трамп готовий далі тиснути на іранський режим.

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

default

Чи потягнуть ціни на нафту Росію вниз

Наскільки боляче падіння ціни на нафту вдарить по економіці РФ, яка досі є надзвичайно залежною від експорту сировини. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  