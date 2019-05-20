 Президент Ірану вважає, що Трамп відмовився від ідеї війни з його країною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Президент Ірану вважає, що Трамп відмовився від ідеї війни з його країною

За словами президента Ірану, очільник Білого дому Дональд Трамп відійшов від своїх погроз Тегерану, оскільки військові радники не рекомендували йому починати війну з ісламською республікою.

Президент Ірану Хасан Роухані

Хасан Роухані заявив, що радники Трампа не рекомендували йому розпочинати війну з Іраном

Президент Ірану Хасан Роухані назвав адміністрацію США "політиками-новачками з наївними уявленнями". У виступі, який транслювався у вівторок, 21 травня, по державному телебаченню, Роухані також зазначив, що Дональд Трамп  відійшов від своїх погроз Тегерану, оскільки військові радники не рекомендували йому починати війну з ісламською республікою, повідомляє агентство Reuters. За словами Роухані, єдність іранського народу також змусила Трампа змінити своє рішення і не розв'язувати війну. Водночас Роухані відкинув ідею переговорів із Вашингтоном, зазначивши, що ситуація не є сприятливою для діалогу.

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Тегеран уже поінформував МАГАТЕ про збільшення виробництва низькозбагаченого урану в чотири рази, але запевняє, що не збільшуватиме кількість центрифуг. (20.05.2019)

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкидає можливість нової війни в регіоні. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни". (18.05.2019)

Тим часом прем'єр-міністр сусіднього Іраку Аділь Абдул-Махді повідомив цього ж дня, що його уряд відправить делегації до США та Ірану, аби домогтися зниження напруженості. Багдад підтримує тісні відносини як з Вашингтоном, так і з Тегераном. За словами Абдул-Махді, представники обох держав поінформували Ірак, що "не мають бажання вести війну",  цитує агентство AP. Прем'єр Іраку наголосив, що Багдад намагається відіграти певну роль у заспокоєнні ситуації, однак його зусилля не можна назвати "посередництвом".

Нагадаємо, останніми тижнями протистояння між США та Іраном суттєво загострилося. До посилення санкційного тиску Вашингтона на Тегеран додалися й погрози військового характеру. Минулого тижня американський уряд наказав частині співробітників посольства США  в Іраку залишити країну, посилаючись на загрозу з боку Ірану. З цієї ж причини в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Утім, 21 травня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що завдяки діям Вашингтона загрози для американців з боку Ірану вдалося "відсунути в часі".

Кілька днів тому Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням. Раніше США відправили в регіон авіаносну групу з бомбардувальниками.  У Тегерані ж запевнили, що готові дати відсіч США.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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