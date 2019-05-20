Президент Ірану вважає, що Трамп відмовився від ідеї війни з його країною

Президент Ірану Хасан Роухані назвав адміністрацію США "політиками-новачками з наївними уявленнями". У виступі, який транслювався у вівторок, 21 травня, по державному телебаченню, Роухані також зазначив, що Дональд Трамп відійшов від своїх погроз Тегерану, оскільки військові радники не рекомендували йому починати війну з ісламською республікою, повідомляє агентство Reuters. За словами Роухані, єдність іранського народу також змусила Трампа змінити своє рішення і не розв'язувати війну. Водночас Роухані відкинув ідею переговорів із Вашингтоном, зазначивши, що ситуація не є сприятливою для діалогу.

Тим часом прем'єр-міністр сусіднього Іраку Аділь Абдул-Махді повідомив цього ж дня, що його уряд відправить делегації до США та Ірану, аби домогтися зниження напруженості. Багдад підтримує тісні відносини як з Вашингтоном, так і з Тегераном. За словами Абдул-Махді, представники обох держав поінформували Ірак, що "не мають бажання вести війну", цитує агентство AP. Прем'єр Іраку наголосив, що Багдад намагається відіграти певну роль у заспокоєнні ситуації, однак його зусилля не можна назвати "посередництвом".

Нагадаємо, останніми тижнями протистояння між США та Іраном суттєво загострилося. До посилення санкційного тиску Вашингтона на Тегеран додалися й погрози військового характеру. Минулого тижня американський уряд наказав частині співробітників посольства США в Іраку залишити країну, посилаючись на загрозу з боку Ірану. З цієї ж причини в стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії. Утім, 21 травня виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан заявив, що завдяки діям Вашингтона загрози для американців з боку Ірану вдалося "відсунути в часі".

Кілька днів тому Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням. Раніше США відправили в регіон авіаносну групу з бомбардувальниками. У Тегерані ж запевнили, що готові дати відсіч США.