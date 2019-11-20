Президент Ізраїлю дав Кнесету три тижні на формування уряду

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив парламенту країни - Кнесету - визначитися з формуванням урядової коаліції та з кандидатом на пост прем'єр-міністра країни. Про своє доручення Рівлін повідомив у четвер, 21 листопада. Цього ж дня формальний лідер держави Ізраїль зустрівся зі спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і вручив йому відповідний мандат на формування уряду.

За словами ізраїльського президента, парламент країни має 21 день часу на досягнення поставлених завдань. "Руйнівній політиці потрібно покласти край", - наголосив Рівлін, звертаючись до всіх представлених у Кнесеті партій, цитує агенція новин AFP.

Вперше за всю історію держави Ізраїль

Таким чином вперше з моменту заснування держави Ізраїль мандат на формування уряду передали парламенту.

Якщо ізраїльські законодавці не зможуть до 11 грудня визначитися з кандидатом на пост майбутнього прем'єра, якого готова підтримати більшість зі 120-мандатного парламенту країни, тоді на Ізраїль чекають наступні парламентські вибори, що відбудуться орієнтовно на початку наступного року. У такому випадку це вже буде третє голосування впродовж року.

Нагадаємо, напередодні голова блоку партій "Кахоль-Лаван" Бені Ганц, який вважається головним опонентом нинішнього прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, визнав, що він не зміг сформувати урядову коаліцію.

Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само завершилася нічим.

Як повідомлялося, після парламентських виборів у квітні Нетаньяху не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій "Кахоль-Лаван" отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньяху "Лікуд". Згідно з остаточними результатами голосування, "Лікуд" здобув 32 мандати, а "Кахоль-Лаван" - 33. Однак Натаньяху мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Після цього президент Ізраїлю закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньяху також запропонував "Кахоль-Лавану" сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує. Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на одне місце більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування урядуна чолі з Нетаньяху, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра в корупції.