Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

Інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення президента України Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України. Про це у середу, 22 травня, заявив президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"На жаль, інвестори - за реакціями на єврооблігації і на українську гривню - відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав Фіала на форумі в Києві, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Подальші призначення спільнота інвесторів, за його словами, також оцінить як сигнал. "Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призводитиме до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть мати місце відтік інвестицій", - переконаний президент ЄБА. За словами Фіали, в інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямі встановлення верховенства права.

Говорячи про новопризначеного главу адміністрації президента Андрія Богдана, якого нерідко називають "адвокатом Коломойського", Фіала зазначив: "Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського, котра займалася протилежним, зараз змінить напрям своєї діяльності на 180 градусів і діятиме не на благо олігархів, а на благо країни". У той же час, за його словами, призначення екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса та екс-міністра фінансів Олександра Данилюка інвестори вважали б хорошим сигналом, однак вони не фігурують серед перших призначень. При цьому призначення представником президента в уряді Андрія Геруса президент ЄБА не схильний вважати "суперпозитивним маркером".

Олександр Данилюк 22 травня заявив, що поки йдуть переговори і вирішуються певні формальності щодо його призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

ЄБА була заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні та є одним з найвпливовіших об’єднань бізнесу в Україні. Асоціація об'єднує, за власними даними, понад тисячу компаній.