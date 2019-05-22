 Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

Президент ЄБА застеріг Зеленського щодо призначення людей Коломойського

За словами президента Європейської Бізнес Асоціації, інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення Зеленського, а подальше призначення людей Коломойського на посади може призвести до відтоку інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський (у центрі)

Президент України Володимир Зеленський (у центрі)

Інвестори негативно відреагували на перші кадрові рішення президента України Володимира Зеленського, а подальші призначення на високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть спричинити відтік інвестицій з України. Про це у середу, 22 травня, заявив президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"На жаль, інвестори - за реакціями на єврооблігації і на українську гривню - відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав Фіала на форумі в Києві, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Подальші призначення спільнота інвесторів, за його словами, також оцінить як сигнал. "Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призводитиме до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть мати місце відтік інвестицій", - переконаний президент ЄБА. За словами Фіали, в інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямі встановлення верховенства права.

Говорячи про новопризначеного главу адміністрації президента Андрія Богдана, якого нерідко називають "адвокатом Коломойського", Фіала зазначив: "Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського, котра займалася протилежним, зараз змінить напрям своєї діяльності на 180 градусів і діятиме не на благо олігархів, а на благо країни". У той же час, за його словами, призначення екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса та екс-міністра фінансів Олександра Данилюка інвестори вважали б хорошим сигналом, однак вони не фігурують серед перших призначень. При цьому призначення представником президента в уряді Андрія Геруса президент ЄБА не схильний вважати "суперпозитивним маркером".

Олександр Данилюк 22 травня заявив, що поки йдуть переговори і вирішуються певні формальності щодо його призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

ЄБА була заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні та є одним з найвпливовіших об’єднань бізнесу в Україні. Асоціація об'єднує, за власними даними, понад тисячу компаній. 

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