 Президент України призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Президент України призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив новим секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 3 жовтня, призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.

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Звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка може стати тривожним сигналом для міжнародних партнерів України, переконані експерти. Серед причин відставки називають посилення однієї з владних груп впливу. (30.09.2019)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). (30.09.2019)

У 1994-1997 роках Данілов був мером Луганська, в 2005 році - головою Луганської обласної державної адміністрації, а в 2006-2007 роках - депутатом Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко. З 23 липня він обіймав посаду заступника секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Нагадаємо, що 30 вересня Зеленський звільнив попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка, прийнявши його заяву про відставку. В інтерв'ю "BBC Україна" звільнений згодом пояснив, що до відставки його підштовхнула ситуація навколо "Приватбанку". Раніше Данилюк обіймав посаду міністра фінансів та був одним із топчиновників, який ухвалював рішення про націоналізацію "Приватбанку", що належав підприємцю Ігорю Коломойському. Наразі бізнесмен оскаржує це рішення в судах.

  • Олександр Данилюк

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Олександр Данилюк

    "Саш, це було сильно!", - так вже екс-міністра фінансів підтримують у соцмережах активісти. Олександр Данилюк за два роки встиг зробити чимало. Наприклад, відновити співпрацю з МВФ та запусити прозору систему відшкодування ПДВ. Він не раз скаржився на тиск і втручання в свою роботу, зокрема, з боку депутатів. Конфлікт з прем’єром Володимиром Гройсманом врешті-решт призвів до звільнення Данилюка.

  • Айварас Абромавичус

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Айварас Абромавичус

    "Не хочу бути ширмою для відвертої корупції", - з такими фінальними словами два роки тому міністр економіки Айварас Абромавичус подав у відставку. Він заявив про намагання старої влади встановити контроль над потоками держкоштів. А також відверто звинуватив людей президента України у втручанні в роботу міністерства, блокуванні реформ та проштовхуванні своїх кандидатур на високі посади.

  • Міхеіл Саакашвілі

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Міхеіл Саакашвілі

    Робота Міхеіла Саакашвілі на чолі Одеської облдержадміністрації супроводжувалася постійними скандалами та звинуваченнями високопосадовців у корупції. Він обурювався тим, що Київ перекриває бюджет на реформи в Одесі. Через півтора роки після свого призначення він звинуватив президента Петра Порошенка у підтримці корупціонерів в Одесі і подав у відставку. За ним пішла і частина його команди.

  • Хатія Деканоідзе

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Хатія Деканоідзе

    Вже за тиждень після відставки Саакашвілі пішла і головна реформаторка поліції в Україні - колишня її очільниця Хатія Деканоідзе. Звільняючись, вона натякнула, що на неї тиснули та не давали працювати незалежно. Деканоідзе зізналася, що їй так і не вдалося повністю викоренити корупцію в поліції України. Та закликла політиків не використоввувати силові органи у власних інтересах.

  • Андрій Пивоварський

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Андрій Пивоварський

    Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський часто говорив про тиск на нього з боку депутатів, які намагались проштовхнути на керівництво ключових держпідприємств своїх людей. І погрожували в іншому випадку провалити профільні закони або звернутись до правоохоронних органів. Утім, маючи великий досвід роботи в приватному секторі, де тиша цінується понад усе, Пивоварський пішов без різких заяв.

    Автор: Азад Сафаров


DW.COM

Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

Міністр фінансів України Олександр Данилюк - не перший у "постмайданний" час, хто втрачає посаду зі скандалом. DW зібрала п’ятірку топ-посадовців, які пішли, як вони кажуть, через тиск та нарікання на корупцію. (08.06.2018)  

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