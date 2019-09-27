Президент України призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 3 жовтня, призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова, перед цим звільнивши його з посади заступника секретаря РНБО.

У 1994-1997 роках Данілов був мером Луганська, в 2005 році - головою Луганської обласної державної адміністрації, а в 2006-2007 роках - депутатом Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко. З 23 липня він обіймав посаду заступника секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Нагадаємо, що 30 вересня Зеленський звільнив попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка, прийнявши його заяву про відставку. В інтерв'ю "BBC Україна" звільнений згодом пояснив, що до відставки його підштовхнула ситуація навколо "Приватбанку". Раніше Данилюк обіймав посаду міністра фінансів та був одним із топчиновників, який ухвалював рішення про націоналізацію "Приватбанку", що належав підприємцю Ігорю Коломойському. Наразі бізнесмен оскаржує це рішення в судах.