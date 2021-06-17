Президент Німеччини: У тіні Другої світової перебуваємо донині

Друга світова війна та її спадщина "розділили і нашу пам'ять", і "це розділення не подолане ще й через 30 років після падіння "залізної завіси", заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Під час виступу з нагоди 80-ї річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР у німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст" у п'ятницю, 18 червня, Штайнмаєр зазначив, що це розділення "залишається тягарем, яке обтяжує майбутнє" і "наше завдання - подолати його".
Для цього "терміново необхідно докладати більше зусиль, незважаючи на кордони - заради минулого, однак передусім заради мирного майбутнього прийдешніх поколінь", заявив німецький президент. Він почав промову з розповіді про долю білоруського солдата Бориса Попова, який відразу після нападу Німеччини потрапив до концентраційного табору "Дрозди", але в підсумку пережив війну і помер 20 червня 2020 року у віці 98 років. Протягом виступу президент повертався до розповіді про Попова і називав імена деяких інших свідків війни, а також відомі і маловідомі назви місцин, де під час війни відбувалися масові вбивства.
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"Ми повинні знати, що такі місця, як Мізоч, Бабин Яр та Корюківка в Україні, як Ржев у Росії, як Малий Тростенець та Хатинь у Білорусі, що ці забуті місця також є місцями німецької історії", - наголосив Штайнмаєр.
"У тіні Другої світової війни залишаємось донині"
"Ця війна кидає довгу тінь, і ми залишаємось у цій тіні донині", - заявив президент. Він назвав війну "пеклом", "абсолютною ворожнечею та дегуманізацією іншої людини" і вказав, що пам'ять про це "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу". Війна забрала життя 27 мільйонів людей, 14 мільйонів з яких були мирними жителями, при цьому більшість жертв припала "на народи колишнього Радянського Союзу", нагадав Штайнмаєр.
Нагадаємо, у день виступу Штайнмаєра відвідати музей "Берлін-Карлсгорст" відмовився посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він оголосив бойкот виставці з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки вона відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію. Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею. У канцелярії президента ФРН Штайнмаєра відкинули критику і зазначили, що український посол Мельник робить"погану послугу" своїй країні.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна
Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Могила невідомого солдата в Москві, Росія
Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Мамаєв курган у Волгограді, Росія
За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Кенотаф у Лондоні, Великобританія
Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія
Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Тріумфальна арка в Парижі, Франція
Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція
Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США
Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США
Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія
Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Храм ясукуні в Токіо, Японія
У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай
13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль
Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина
Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році
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Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина
Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.
Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко