Президент Німеччини: У тіні Другої світової перебуваємо донині

Друга світова війна та її спадщина "розділили і нашу пам'ять", і "це розділення не подолане ще й через 30 років після падіння "залізної завіси", заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Під час виступу з нагоди 80-ї річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР у німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст" у п'ятницю, 18 червня, Штайнмаєр зазначив, що це розділення "залишається тягарем, яке обтяжує майбутнє" і "наше завдання - подолати його".

Для цього "терміново необхідно докладати більше зусиль, незважаючи на кордони - заради минулого, однак передусім заради мирного майбутнього прийдешніх поколінь", заявив німецький президент. Він почав промову з розповіді про долю білоруського солдата Бориса Попова, який відразу після нападу Німеччини потрапив до концентраційного табору "Дрозди", але в підсумку пережив війну і помер 20 червня 2020 року у віці 98 років. Протягом виступу президент повертався до розповіді про Попова і називав імена деяких інших свідків війни, а також відомі і маловідомі назви місцин, де під час війни відбувалися масові вбивства.

Читайте також: За що посол України образився на президента Німеччини

"Ми повинні знати, що такі місця, як Мізоч, Бабин Яр та Корюківка в Україні, як Ржев у Росії, як Малий Тростенець та Хатинь у Білорусі, що ці забуті місця також є місцями німецької історії", - наголосив Штайнмаєр.

"У тіні Другої світової війни залишаємось донині"

"Ця війна кидає довгу тінь, і ми залишаємось у цій тіні донині", - заявив президент. Він назвав війну "пеклом", "абсолютною ворожнечею та дегуманізацією іншої людини" і вказав, що пам'ять про це "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу". Війна забрала життя 27 мільйонів людей, 14 мільйонів з яких були мирними жителями, при цьому більшість жертв припала "на народи колишнього Радянського Союзу", нагадав Штайнмаєр.

Нагадаємо, у день виступу Штайнмаєра відвідати музей "Берлін-Карлсгорст" відмовився посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він оголосив бойкот виставці з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки вона відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію. Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею. У канцелярії президента ФРН Штайнмаєра відкинули критику і зазначили, що український посол Мельник робить"погану послугу" своїй країні.