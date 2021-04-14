Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав активно протидіяти антисемітизму в Німеччині та світі. "Антисемітизм, як і раніше, існує у світі, і ми повинні й надалі боротися з ним усюди, де він піднімає свою потворну голову", - заявив Штайнмаєр у середу, 30 червня, виступаючи з промовою в ізраїльському місті Яффа. Президент Німеччини перебуває з триденним державним візитом у Ізраїлі, починаючи з 30 червня.

Пам'ять про Голокост, боротьба з антисемітизмом і підтримка Ізраїлю "ніколи не повинні стати порожнім ритуалом" для німців, цитує промову президента інформагенція AFP. За словами Штайнмаєра, євреї й сьогодні майже щодня зазнають нападів на вулицях Німеччини та всюди у світі, "часто лише тому, що носять зірку Давида чи кіпу".

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Президент ФРН додав, що синагоги в Німеччині та світі донині потребують поліцейського захисту. Він нагадав про праворадикала, який намагався напасти на синагогу в німецькому місті Галле два роки тому, і що тоді "дивом" вдалося уникнути масового вбивства (двері синагоги зачинили перед початком служби. - Ред.).

Після промови Штайнмаєр вручив Орден ФРН за заслуги чотирьом особам, які активно розвивають німецько-ізраїльську співпрацю. Ордени отримали вціліла під час Голокосту Регіна Штайніц, письменник Давид Гроссман, відеомисткиня Міхал Ровнер і багаторічний голова правління Меморіального комплексу історії Голокосту "Яд Вашем" Авнер Шалев.

Під час візиту до Ізраїлю Штайнмаєр зустрінеться з президентом країни Реувеном Рівліном і його наступником Іцхаком Герцогом (термін повноважень Рівліна спливає наступного тижня), прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом і главою МЗС Ізраїлю Яїром Лапідом. Серед іншого він також відвідає комплекс "Яд Вашем".

Державний візит президента ФРН до Ізраїлю мав відбутися у 2020 році. Його відклали через пандемію коронавірусу.