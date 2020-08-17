Президент Німеччини закликав Лукашенка відмовитися від насильства

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка до діалогу з опозицією. Він звернувся також до співробітників силових структур країни із закликом не застосовувати насильство проти демонстрантів.

"Я апелюю до президента Лукашенка йти шляхом переговорів. Робити ставку не на насильство, а на діалог", - сказав Штайнмаєр у понеділок, 17 серпня, перед початком віртуальної конференції щодо діджиталізації. А військові, за словами президента Німеччини, не повинні чинити гріх, застосовуючи насильство проти свого народу.

Новини та кадри з Білорусі "є драматичними і зворушливими водночас", зауважив Штайнмаєр. Він заявив, що захоплюється мужністю демонстрантів, які вийшли на вулиці в минулі вихідні після насильства з боку влади в попередні дні.

"Люди цієї багатостраждальної, але гордої країни заслуговують на нашу солідарність і підтримку", - наголосив Штайнмаєр, цитує агентство новин dpa.

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Раніше цього дня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про готовність взяти на себе політичне лідерство в країні на період підготовки нових виборів.

Напередодні у Мінську пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

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Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування близько 80 осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо. З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести.

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Як минув тиждень протестів у Білорусі Громадська непокора Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Опір режиму Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Головна суперниця Лукашенка Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Відчай протестувальників Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Аби нікого не вбили Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Жіночий протест Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Майже сім тисяч затриманих Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Знущання в ізоляторах Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Солідарність за кордоном У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Акції в Україні У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.



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