Президент Зеленський розпустив Верховну Раду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. "Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - заявив Зеленський у понеділок, 20 травня, після складення присяги глави держави. Зеленський при цьому попросив народних депутатів ухвалити закони про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, скасування депутатської недоторканності та Виборчий кодекс. Він також попросив парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора, міністра оборони України. "У вас для цього буде два місяці", - сказав президент України.

Зеленський також пообіцяв завершити війну на Донбасі. "Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги та свою посаду, щоб тільки настав мир, не втрачаючи наші території, ніколи. Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати", - наголосив новий президент. Він заявив, що Україна готова до діалогу, але першим кроком для цього стане повернення всіх українських полонених.

Зеленський також зазначив, що на Донбасі та в Криму Україна втратила не тільки території, але людей і має повернути їх. "Вони не чужі, вони наші. Вони українці", - значив Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що його перемога є перемогою кожного українця. "Кожен з нас - президент. Це не моя, а наша спільна перемога. І це наш спільний час, за який ми несемо спільну відповідальність. Тільки що не тільки я склав присягу, а кожен з нас поклав руку на Конституцію і склав присягу. Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, кожен може зробити все для розвитку країни", - сказав він.

Зеленський також зазначив, разом українці подолають усі труднощі. "У нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі, кожного дня ми втрачаємо кожного з нас, кожен з нас переселенець (…) та кожен з нас заробітчанин. Ми все подолаємо, бо кожен з нас українець. І ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні", - зазначив він. Зеленський також попросив, щоб у кабінетах держустанов не було його портретів. "Повісьте фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - зазначив новий глава української держави.