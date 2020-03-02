Президент Болгарії закликав "мафіозний" уряд піти у відставку

Президент Болгарії Румен Радев у суботу, 11 липня, закликав піти у відставку уряд країни на чолі з Бойко Борисовим. "Мафіозний характер уряду змусив болгарів усіх вікових груп та різних політичних поглядів вимагати поваги до закону", - заявив президент під час телезвернення.

Таким чином Радев відреагував на обшуки, які відбулися 9 липня в його адміністрації в рамках розслідування двох справ - про корупцію та розголошення державної таємниці. Під час операції, відповідальність за яку глава держави поклав на Борисова, були затримані уповноважений з боротьби з корупцією та радник президента з питань безпеки. Протестуючи проти дій правоохоронців, на вулиці Софії вийшли тисячі демонстрантів. Внаслідок акції протесту постраждали шестеро осіб (двоє поліцейських та четверо протестувальників), 18 осіб було затримано.

Близький до опозиційної Соціалістичної партії Радев є жорстким критиком болгарського уряду, якому він закидає "зв'язки з олігархами". На думку президента, єдиним рішенням є відставка генерального прокурора та уряду. Він також закликав партнерів по ЄС відреагувати на ситуацію. "Європейському Союзу потрібна демократична Болгарія", - переконаний Радев.

У свою чергу, Борисов у суботу ввечері відкинув заклики до відставки. "Нас в уряді не тримає ніщо, крім відповідальності", - заявив він у відеозверненні на Facebook. За його словами, якщо соціалісти прийдуть до влади, то зруйнують державу. Прем'єр-міністр також попередив, що пандемія коронавірусу призведе до "жахливих місяців та років" для болгарської економіки.