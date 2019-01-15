 Представник ОБСЄ Зайдік спростував заяву Клімкіна щодо місії на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Представник ОБСЄ Зайдік спростував заяву Клімкіна щодо місії на Донбасі

ОБСЄ не озвучувала в Мінську пропозиції щодо спрямування на Донбас спільної місії ОБСЄ та ООН, повідомив DW спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Задік.

Австрієць Мартін Зайдік є спецпредставником ОБСЄ у ТКГ в Мінську

Австрієць Мартін Зайдік є спецпредставником ОБСЄ у ТКГ в Мінську

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив, що з боку ОБСЄ не висувалися пропозиції щодо спрямування до Східної України спільної місії ОБСЄ та ООН. Про це він повідомив DW у четвер, 17 січня, у відповідь на прохання прокоментувати відповідну заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

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У середу, 16 січня, Клімкін у Сєверодонецьку заявив журналістам, що представники ОБСЄ у ТКГ "вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ". За словами глави МЗС України, така місія повинна мати "військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію". За словами Клімкіна, це питання стоятиме, зокрема, на порядку денному візиту до Москви голови ОБСЄ Мирослава Лайчака в лютому.

Водночас у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні DW повідомили, що "вітають будь-які додаткові заходи, які допомогли б зменшити наявні загрози" та що ОБСЄ "готова консультувати та пропонувати свій досвід", накопичений за понад чотири роки роботи в Україні. 

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