Представник ОБСЄ Зайдік спростував заяву Клімкіна щодо місії на Донбасі

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив, що з боку ОБСЄ не висувалися пропозиції щодо спрямування до Східної України спільної місії ОБСЄ та ООН. Про це він повідомив DW у четвер, 17 січня, у відповідь на прохання прокоментувати відповідну заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

У середу, 16 січня, Клімкін у Сєверодонецьку заявив журналістам, що представники ОБСЄ у ТКГ "вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ". За словами глави МЗС України, така місія повинна мати "військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію". За словами Клімкіна, це питання стоятиме, зокрема, на порядку денному візиту до Москви голови ОБСЄ Мирослава Лайчака в лютому.

Водночас у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні DW повідомили, що "вітають будь-які додаткові заходи, які допомогли б зменшити наявні загрози" та що ОБСЄ "готова консультувати та пропонувати свій досвід", накопичений за понад чотири роки роботи в Україні.