Представники Гуайдо захопили дипломатичні будівлі Венесуели у США

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо захопили у понеділок, 18 березня, приміщення дипломатичних місій країни на території Сполучених Штатів Америки. Так, представники венесуельської опозиції взяли під контроль приміщення консульства країни у Нью-Йорку та два дипломатичних приміщення у Вашингтоні, включаючи офіс військового аташе.

Як повідомив посол Гуайдо у США Карлос Веккьо, у наступні кілька днів вони збираються взяти під контроль й інші будівлі, що належать дипломатичним місіям Венесуели. За його словами, ці дії спрямовані на те, щоб "захистити майно венесуельців" у США.

Державний департамент США схвалив дії представників Гуайдо, заявивши, що "із задоволенням підтримав запити" щодо зміни підпорядкування дипмісій Венесуели. Натомість у міністерстві закордонних справ Венесуели, контрольованому лідером країни Ніколасом Мадуро, закликали США "вжити необхідних кроків для негайного зупинення насильницької окупації".

Карлос Веккьо повідомив, що 12 з 55 працівників дипмісій Венесуели у США вирішили залишитися у цій країні, підтримавши Хуана Гуайдо.

Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як глава Венесуели Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувалися опозицією та не були визнані багатьма державами. Гуайдо був визнаний легітимним президентом Венесуели Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією, більшістю країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав. Утім, на підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.