Представники Гуайдо захопили дипломатичні будівлі Венесуели у США

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо захопили у понеділок, 18 березня, приміщення дипломатичних місій країни на території Сполучених Штатів Америки. Так, представники венесуельської опозиції взяли під контроль приміщення консульства країни у Нью-Йорку та два дипломатичних приміщення у Вашингтоні, включаючи офіс військового аташе.
Як повідомив посол Гуайдо у США Карлос Веккьо, у наступні кілька днів вони збираються взяти під контроль й інші будівлі, що належать дипломатичним місіям Венесуели. За його словами, ці дії спрямовані на те, щоб "захистити майно венесуельців" у США.
Державний департамент США схвалив дії представників Гуайдо, заявивши, що "із задоволенням підтримав запити" щодо зміни підпорядкування дипмісій Венесуели. Натомість у міністерстві закордонних справ Венесуели, контрольованому лідером країни Ніколасом Мадуро, закликали США "вжити необхідних кроків для негайного зупинення насильницької окупації".
Карлос Веккьо повідомив, що 12 з 55 працівників дипмісій Венесуели у США вирішили залишитися у цій країні, підтримавши Хуана Гуайдо.
Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як глава Венесуели Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувалися опозицією та не були визнані багатьма державами. Гуайдо був визнаний легітимним президентом Венесуели Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією, більшістю країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав. Утім, на підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле