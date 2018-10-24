 Правопопулістська АдН за крок до проходження в усі земельні парламенти ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Правопопулістська АдН за крок до проходження в усі земельні парламенти ФРН

Правлячий Християнсько-демократичний союз Анґели Меркель може зазнати фіаско на виборах у земельний парламент Гессена. Результати виборів можуть вплинути на подальшу долю партії та канцлерки.

Будівля парламенту Гессена у Вісбадені (фото з архіву)

Будівля парламенту Гессена у Вісбадені (фото з архіву)

У німецькій федеральній землі Гессен зі столицею Вісбаден та найбільшим містом Франкфурт-на-Майні у неділю, 28 жовтня, відбуваються вибори до ландтагу - земельного парламенту. Право голосу на них мають 4,38 мільйона виборців. Напередодні виборів майже 40 відсотків з них повідомляли, що ще не визначились, за кого будуть голосувати.

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Підтримка партій ХДС, ХСС та СДПН, за даними останього опитування, знову знизилася. Натомість продовжує зростати рейтинг Зелених. (19.10.2018)

Згідно з опитуваннями, більшість голосів можуть отримати як правлячі зараз у землі Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Зелені, так і тристоронній союз під керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) або Зелених разом з Вільною демократичною партією (ВДП) чи Лівою партією. Одночасно очікується, що у порівнянні з минулими виборами найбільших втрат голосів можуть зазнати ХДС та СДПН, які формують федеральний уряд у Берліні.

Рекордний результат на цих виборах можуть отримати Зелені. Якщо вони обійдуть СДПН, то їхній кандидат Тарек Аль-Вазір (Tarek Al-Wazir), який зараз є міністром економіки, енергетики і транспорту Гессена, зможе посунути чинного прем'єра Фолькера Буфф'є (Volker Bouffier) та очолити земельний уряд. 

Також очікується, що правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) потрапить до земельного парламенту і таким чином буде представлена у парламентах усіх 16 земель Німеччини. Очікується, що формування уряду в Гессені може бути дуже складним.

Виборам у Гессені оглядачі та політики приписують велике значення і на федеральному рівні. У випадку, якщо ХДС, яка лідирує у землі протягом останніх 19 років, втратить свої позиції, це послабить позиції усієї партії та її лідерки Анґели Меркель (Angela Merkel). А втрати її коаліційного партнера СДПН можуть іще більше поглибити тріщини в і без того хиткій коаліції в Берліні.

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