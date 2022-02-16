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Правила дорожнього руху (ПДР)

Правила дорожнього руху (ПДР) - перелік правил для безпеки дорожнього руху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПДР".

Правила дорожнього руху регулюють обов'язки водіїв та пішоходів, а також визначають технічні вимоги до транспортних засобів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Електрокар для підлітків чи скутер із дахом? (16.02.2022) 16.02.2022

За кермо без прав - у Німеччині це можливо, але лише на особливому авто і не на автобанах. Електромобіль нагадує скутер із дахом. Дивіться самі!
Слуга народу вибачилася перед поліцією за поведінку нардепа Галушка

"Слуга народу" вибачилася перед поліцією за поведінку нардепа Галушка 23.12.2021

У партії "Слуга народу" обіцяють покарати народного депутата Миколу Галушка за образи на адресу працівників поліції. Його водій, який теж був учасником інциденту, вже притягнутий до відповідальності.
Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео)

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео) 09.11.2021

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій. У середньому щодня до 10 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021) 05.11.2021

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 
Чи платять німці за парковку під хатою (відео)

Чи платять німці за парковку під хатою (відео) 03.11.2021

У Києві запровадили плату за парковку на деяких вулицях спальних районів - щонайменше 5 гривень за годину. А як це працює у Німеччині? Хто може залишати автівку під житловими будинками?

Париж обмежує швидкість до 30 км/год - що кажуть парижани? (30.08.2021) 30.08.2021

У столиці Франції на більшості вулиць запроваджено обмеження швидкості для транспорту до 30 кілометрів на годину. Парижани здебільшого підтримують ці заходи, але й обурених теж вистачає.

Пробки на дорогах: проблему вирішать мурашки? (13.08.2021)

Пробки на дорогах: проблему вирішать мурашки? (13.08.2021) 13.08.2021

Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?

Гадання на кавовій гущі в цифрову добу: турецький підхід. "Європа у фокусі" (07.06.2021) 07.06.2021

Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху

Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео)

Електросамокат і моноколесо - альтернативи громадському транспорту в Україні? (відео) 07.06.2021

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт. Але мікромобільність несе загрозу безпеці на дорогах, адже наразі бракує законів та інфраструктури.

Електросамокат і моноколесо - альтернатива громадському транспорту чи джерело хаосу? (04.06.2021) 04.06.2021

На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт - електросамокат чи моноколесо. Та без відповідних законів та інфраструктури бум мікромобільності може призвести до хаосу на дорогах.

Далекобійники і безпека на дорогах: ЄС підвищує вимоги до фур (14.05.2021) 14.05.2021

Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?

Паркування в Києві: експерименти мерії без стратегії? (04.05.2021) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.

Нові штрафи для водіїв і пішоходів в Україні (17.03.2021) 17.03.2021

Штрафи за недотримання правил на дорозі з 17 березня зростають у від 2 до 10 разів. Найсуворіше каратимуть за водіння у стані алкогольного сп’яніння. Чого очікують від нових штрафів у МВС і як реагують водії та пішоходи?

В Україні камери фіксуватимуть нові види порушень на дорозі (22.02.2021) 22.02.2021

"Листи щастя" за рух смугою громадського транспорту, проїзд на червоне світло світлофора та за перетин подвійної смуги розмітки. До кінця 2021 року камери автоматично фіксуватимуть та надсилатимуть водіям штрафи не тільки за перевищення швидкості.

Навіщо у Брюсселі обмежили швидкість транспорту до 30 км/год (03.02.2021) 03.02.2021

Минув місяць, відколи Брюссель став "зоною 30 км/год". Це обмеження швидкості діє по цілому місту за винятком деяких вулиць. Навіщо це зробили і як мешканці міста оцінюють таке нововведення?

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