Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Правила дорожнього руху (ПДР) - перелік правил для безпеки дорожнього руху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПДР".
Правила дорожнього руху регулюють обов'язки водіїв та пішоходів, а також визначають технічні вимоги до транспортних засобів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?
Дивіться тижневик "Європа у фокусі" з такими темами: Франція: чемпіонат Європи з футболу і вболівальники в часи пандемії Білорусь: викрадення Романа Протасевича режимом Лукашенка Сербія: дистанційна робота з морського узбережжя Туреччина: ясновидці і гадання на кавовій гущі в онлайні Італія: підзабута професія - регулювальник дорожнього руху
На тлі пандемії альтернативою переповненим маршруткам в Україні стає легкий персональний транспорт - електросамокат чи моноколесо. Та без відповідних законів та інфраструктури бум мікромобільності може призвести до хаосу на дорогах.
Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?
Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?
Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.
"Листи щастя" за рух смугою громадського транспорту, проїзд на червоне світло світлофора та за перетин подвійної смуги розмітки. До кінця 2021 року камери автоматично фіксуватимуть та надсилатимуть водіям штрафи не тільки за перевищення швидкості.