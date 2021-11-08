 Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2021

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Політика й суспільство

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео)

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій. У середньому щодня до 10 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 

Щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП

Щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП

Щоденно у новинах повідомляють про жахливі аварії на українських дорогах. Щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП. Україна - у п'ятірці антилідерів за кількістю смертельних аварій у Європі. У чому  причини такої невтішної статистики? 


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Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?  

Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео)

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?  

Патрульна поліція: робота мрії чи "мусорка"? (відео)

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.  

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?  

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Докладно

Батьківський пікет біля львівської міськради

В Україні почали відсторонювати невакцинованих освітян

В Україні відсторонюють невакцинованих освітян та держслужбовців. Втім, деякі вважають зобов’язання щепитися незаконним.  

Газова електростанція Irsching компанії Uniper на березі Дунаю в Баварії

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом готує ґрунт для зміни курсу щодо газу. Це шанс для Росії?  