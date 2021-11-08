Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео)

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?