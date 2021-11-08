Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (відео)

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій. У середньому щодня до 10 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому.
Щоденно у новинах повідомляють про жахливі аварії на українських дорогах. Щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП. Україна - у п'ятірці антилідерів за кількістю смертельних аварій у Європі. У чому причини такої невтішної статистики?
Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?
Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?
Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.