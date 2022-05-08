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Права жінок

Права жінок в Україні та інших країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Права жінок". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб 08.05.2022

Уряд талібів вимагає від жінок в Афганістані носити в громадських місцях хоча би хіджаб, а найкраще - паранджу.
В Іраку затримано німецьку журналістку

В Іраку затримано німецьку журналістку 24.04.2022

За даними dpa, у Сінджарі - центрі компактного проживання іракських єзидів - затримано репортерку з ФРН. Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою.
Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування 23.03.2022

Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки у Київській області, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині

Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині 14.03.2022

Німеччина приймає біженців із України. Однак з'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери хочуть скористатися із ситуації, коли жінки та дівчата приїжджають без супроводу.

Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні

Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні 08.03.2022

Мілітаризація останніх років у Донбасі призвела до зростання рівня гендерного насильства та обмеження доступу жінок до основних послуг. Тепер ця тенденція шириться всією країною, відзначає Amnesty International.
ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів 02.02.2022

За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.

Юна пілотеса встановила рекорд з самостійної навколосвітньої подорожі (28.01.2022) 28.01.2022

19-річна Зара Резерфорд стала наймолодшою жінкою, яка самостійно здійснила навколосвітню подорож літаком. Пілотеса облетіла земну кулю за п’ять місяців, незважаючи на кілька перешкод.
Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі 08.01.2022

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок 01.01.2022

"Образити жінку - значить образити Бога", - сказав Папа Франциск під час першої новорічної меси у Ватикані.
Талібан вирішив вжити серйозних заходів для забезпечення прав жінок

"Талібан" вирішив вжити "серйозних заходів" для забезпечення прав жінок 03.12.2021

В Афганістані "Талібан" випустив указ на захист прав жінок. Водночас у документі нічого не сказано про права жінок на роботу та освіту.
Талібан попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані

"Талібан" попросив ЄС допомогти з аеропортами в Афганістані 29.11.2021

Представники "Талібану" на зустрічі з делегацією ЄС пообіцяли дозволити всім бажаючим залишити Афганістан, якщо Євросоюз підтримає роботу аеропортів.

Індійська бабуся навчає жінок бойового мистецтва (11.10.2021) 11.10.2021

78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.
У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів

У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів 09.10.2021

Апеляційний суд знову відновив нещодавно скасований закон про майже повну заборону абортів у Техасі, який є найсуворішим у США. Очікується, що Білий дім оскаржить це рішення у Верховному суді.

Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі

Суд у США призупинив дію закону про майже повну заборону абортів у Техасі 07.10.2021

Суд у США тимчасово призупинив дію закону про обмеження права на аборт у Техасі. Він був найсуворішим у Сполучених Штатах.
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