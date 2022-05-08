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Права жінок в Україні та інших країнах.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Права жінок". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.