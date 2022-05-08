Права жінок

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.