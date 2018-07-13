По обидва боки війни: сіра зона Донбасу очима австрійської журналістки

Автентичні історії людей, що живуть вздовж лінії фронту на сході України, з’являються в європейській документальній літературі не часто. Ютта Зоммербауер - одна з небагатьох, хто видає книжки про тих, хто вже чотири роки поспіль кожен день проживає поряд з війною та небезпекою. Кореспондентка австрійського видання Die Presse у квітні опублікувала свою вже другу книгу репортажів з Донбасу. Разом з австрійським фотографом Флоріаном Райнером журналістка проїхала вздовж 450-кілометрової лінії розмежування, а результатом цієї подорожі стала книга-фотоальбом під назвою "Сіра зона", презентація якої відбудеться у Києві 19 липня. Видання книги підтримав німецький Фонд Роберта Боша.

"Сіра зона" між миром та війною

Як і в попередній своїй книзі "Україна у війні", Ютта Зоммербауер у "Сірій зоні" сфокусувала свою увагу саме на історіях мирних жителів охопленого війною регіону України. На її думку, людські долі, які вдалося зафіксувати на фото та описати у коротких оповіданнях, наближають розуміння російсько-українського конфлікту до західного читача через призму повсякдення війни. Унікальність цього австрійського видання полягає ще й у тому, що журналістам вдалося відвідати як підконтрольну українському уряду територію Донбасу, так і підконтрольні сепаратистам території. Зоммербауер у розмові з DW зізнається, що потрапити на неконтрольовані урядом території було непросто.

Ютта Зоммербауер - одна з небагатьох західних журналісток, які пишуть про повсякдення людей по обидва боки лінії розмежування

Австрійські літературні критики наголошують, що книга "Сіра зона" тим і особлива, що розповідає про повсякденне життя людей по обидва боки лінії розмежування. Так у рецензії, опублікованій на сторінках видання Tiroler Tageszeitung, йдеться про те, що зазвичай прості люди під час конфлікту залишаються у тіні геополітичних ігор, а книга Зоммербауер порушує цю традицію. Автори відгуків також відзначають ефектну передачу атмосфери у "Сірій зоні": "Фотографії людей або покинутих будинків і спустошених промислових ландшафтів у поєднанні з текстом справляють на читача потужне враження", йдеться в одному з них.

"Я не можу про це не розказати"

Чимало героїв книги "Сіра зона" зізнаються авторці, що вже звикли до того, що війна стала частиною їхнього життя. Через зображення на сторінках фотоальбому можна відчути атмосферу, що панує на хіп-хоп-вечірці у нічному клубі Донецька чи під час гри на скрипці у затишній вітальні родини, яка живе в Авдіївці. Або побачити, як жінки з різних боків фронту однаково дбають про свій зовнішній вигляд, роблячи зачіски та манікюр, або селяни однаково намагаються обробляти свої городи під обстрілами, щоб згодом продавати вирощене. Діти так само ходять до школи, а молоді пари так само закохуються - байдуже з якого боку фронту вони живуть.

Як пояснює Зоммербауер, вона від перших днів протистояння на сході України працювала у якості репортера з місця подій, повідомляла новини, писала аналітичні статті та репортажі. Однак журналістка зізнається, що за швидкоплинністю подій їй завжди не вистачало часу для глибшого занурення в людські історії. "Я не можу про це не розказати", - пояснює журналістка.Саме тому зібрані за роки матеріали вона опублікувала у вигляді книги "Україна у війні", а "Сіра зона" стала логічним продовженням, адже конфлікт на Донбасі досі триває.

Авторка вважає, що зараз ситуація на сході України змінилась та отримала нові форми, а деякі акценти, які були у першій книзі, вже перестали бути актуальними. "Тепер це більше позиційна війна, реальність стала іншою. У "Сірій зоні" вже інший підхід до оповіді", - коментує DW Зоммербауер. Журналістка пояснює, що найбільше їй хотілося показати читачеві, наскільки людям на Донбасі вдається не впасти у відчай від безвихідної ситуації, як вони продовжують жити попри війну. "Важливо розуміти, що кожен герой моєї книги - певною мірою жертва війни, і кожен з них є індивідумом, зі своїми страхами, переконаннями та мріями", - наголошує журналістка.

Австрійська журналістка розповідає про реалії Донбасу через життєві історії

Україна стає зрозумілішою

Український письменник Андрій Курков, який добре знайомий з роботами Зоммербауер, вважає, що поява таких книг робить Україну зрозумілішою на Заході та повертає її до європейського історичного дискурсу. "Поява такої нон-фікш літератури закордонних авторів про Україну принесе тільки позитивні результати. Важливість книг Зоммербауер ще й у тому, що Україна поволі повертатиметься в історичний контекст Європи. Зокрема до переліку країн, які цікавлять європейців сьогодні”,- підкреслив Курков у розмові з DW.

Цікава книжка і українському читачеві. "Я, на жаль, не можу прочитати німецькою написане, але мені вдалося родивитись фото та прочитати назви міст, де побувала авторка - вражаюче!" - ділиться враженнями з DW Євген з Києва, який вперше побачив книгу про сьогодення України іноземною мовою. "Нині ЗМІ повідомляють так мало інформації про те, що відбувається з того боку фронту, але знати про це дуже цікаво. Хоча б через фото дізнатися, як там живуть люди зараз", - додає юнак.

Ютта Зоммербауер вважає, що інтерес до подій в Україні у Західній Європі впав, зокрема, через сухий і суто новинний характер повідомлень у ЗМІ. На її переконання, саме новий формат - документальної літератури з глибокими емоційними історіями з місця подій - поверне увагу до України.