Ютта Зоммербауер - австрійська журналістка, авторка книжок про Донбас. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ютта Зоммербауер".

Австрійська журналістка Ютта Зоммербауер неодноразово відвідувала зону конфлікту на сході України. Вона написала дві книги про Донбас - "Сіра зона" та "Україна у війні: за лінією фронту європейського конфлікту". Обидві книги вийшли друком німецькою мовою в Австрії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.