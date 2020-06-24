 По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2020

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Політика й суспільство

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.

Autobranche in der Krise wegen Corona. (picture-alliance/SvenSimon)

Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою

Німецьке об'єднання автомобільної індустрії  порахувало, що кількість замовлень на нові авто у ФРН навесні впали на 70%, а з-за кордону - майже на 50. Прогнозується річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Отже, зменшаться замовлення і для українських підприємств, які напряму чи через інші компанії співпрацюють з німецьким автопромом. Подробиці - у відеорепортажі DW: 

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Autobranche in der Krise wegen Corona. (picture-alliance/SvenSimon)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У ФРН прогнозують спад виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує втратою тисяч робочих місць в Україні.  

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