По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

Німецьке об'єднання автомобільної індустрії порахувало, що кількість замовлень на нові авто у ФРН навесні впали на 70%, а з-за кордону - майже на 50. Прогнозується річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Отже, зменшаться замовлення і для українських підприємств, які напряму чи через інші компанії співпрацюють з німецьким автопромом. Подробиці - у відеорепортажі DW: