По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.
Німецьке об'єднання автомобільної індустрії порахувало, що кількість замовлень на нові авто у ФРН навесні впали на 70%, а з-за кордону - майже на 50. Прогнозується річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Отже, зменшаться замовлення і для українських підприємств, які напряму чи через інші компанії співпрацюють з німецьким автопромом. Подробиці - у відеорепортажі DW:
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