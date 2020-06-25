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Leoni

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Leoni".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео) 25.06.2020

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес (24.06.2020) 24.06.2020

Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.
Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою

Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою 11.05.2020

Німецька автопромисловість запускається після зупинки. Слідом за нею поступово відновлюється і виробництво автокомпонентів в Україні. Вимушений простій для українців виявився значно болючішим, ніж для німців.
Кадровий голод в Україні: не прогулюєш роботу - маєш премію

Кадровий голод в Україні: не прогулюєш роботу - маєш премію 14.02.2018

Дедалі частіше іноземні компанії готові відкривати в Україні своє виробництво. Але українці не поспішають йти працювати на ці підприємства. Про причини такого кадрового голоду - в матеріалі DW.
Німецька компанія Leoni відкриває другий завод в Україні

Німецька компанія Leoni відкриває другий завод в Україні 29.09.2017

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, 29 вересня запускають перший цех нового заводу німецької компанії Leoni. Там обіцяють, що до 2020 року кількість робочих місць на заводі зросте до п'яти тисяч.
Німецький завод в Коломиї вироблятиме кабельні мережі для BMW (відео)

Німецький завод в Коломиї вироблятиме кабельні мережі для BMW (відео) 08.08.2017

Перший завод на Львівщині німецька компанія Leonі побудувала 15 років тому. Нині запускає другий завод на Прикарпатті. На ньому працюватимуть 4000 українців.

Leoni в Коломиї: українці вироблятимуть продукцію для BMW (08.08.2017) 08.08.2017

Незабаром у Коломиї запрацює другий в Україні завод німецької компанії Leoni. Це буде найбільша німецька інвестиція в регіоні. Відкриття заводу дає його місцевим праціваникам впевненість у завтрашньому дні і не лише. Репортаж DW.

Німецька компанія Leoni побудує другий завод в Україні

Німецька компанія Leoni побудує другий завод в Україні 13.04.2016

У 2017 році на Івано-Франківщині запрацює новий завод німецького концерну Leoni. Перша черга інвестиції становитиме близько 15 мільйонів євро.
Leoni: Наші замовники бояться війни в Україні

Leoni: Наші замовники бояться війни в Україні 28.08.2015

Німецька компанія Leoni нарощує виробничі потужності в Україні. Хоча війна таки вносить свої корективи, визнав у розмові з DW генеральний директор української "дочки" "Леоні" Штефан Шмідт.
Історія успішної німецької інвестиції: «Леоні» вже 10 років в Україні

Історія успішної німецької інвестиції: «Леоні» вже 10 років в Україні 11.09.2012

Завод «Леоні» на Львівщині, що спеціалізується на виробництві бортових мереж до авто, святкує ювілей. Це приклад німецької інвестиції, яка стала успішною, і «пережила» кілька змін української влади.
Leoni не збирається скорочувати виробництво в Україні

Leoni не збирається скорочувати виробництво в Україні 24.02.2010

Німецький виробник кабельних мереж для авто Leoni робить ставку на низькі виробничі кошти в Північній Африці. Попри це, як стало відомо Deutsche Welle, компанія не має наміру скорочувати свою активність в Україні.
У Leoni буде більше українців і менше німців

У Leoni буде більше українців і менше німців 11.08.2009

Німецький концерн Leoni, який спеціалізується на виробництві кабельного обладнання для автомобілів, планує розширити штат на своєму заводі на Львівщині. Це пов’язано з кризою, яка, однак, подає ознаки слабшання.

На заводі «Leoni» у Стрию розпочнуть співпрацю з «Volkswagen» 26.11.2008
Leoni AG може скоротити виробництво

Leoni AG може скоротити виробництво 14.10.2008

Leoni: ставка на виробництво в країнах з найнижчим рівнем зарплати 19.11.2007