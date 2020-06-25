Німецька компанія Leoni відкриває другий завод в Україні

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, 29 вересня запускають перший цех нового заводу німецької компанії Leoni. Там обіцяють, що до 2020 року кількість робочих місць на заводі зросте до п'яти тисяч.