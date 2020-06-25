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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Leoni".
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Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.
Незабаром у Коломиї запрацює другий в Україні завод німецької компанії Leoni. Це буде найбільша німецька інвестиція в регіоні. Відкриття заводу дає його місцевим праціваникам впевненість у завтрашньому дні і не лише. Репортаж DW.