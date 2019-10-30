 Посол США при ЄС: допомога Україні залежала від заяви щодо Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Посол США при ЄС: допомога Україні залежала від заяви щодо Байдена

Посол США при ЄС Гордон Сондленд заявив у Конгресі, що згадав про зв'язок між призупиненням допомоги Україні та бажанням Дональда Трампа, щоб Володимир Зеленський виступив із антикорупційною заявою щодо Хантера Байдена.

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд

Свідчення постійного представника США при ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування щодо можливого імпічменту президента Дональда Трампа були оприлюднені Палатою представників Когресу США у вівторок, 5 листопада.

Як зазначається в опублікованій стенограмі, Сондленд заявив, що згадав, що військова допомога Україні була заморожена, допоки президент України Володимир Зеленський не виступив би із антикорупційною заявою, як цього хотів його американський колега Дональд Трамп.

DW.COM

Гордон Сондленд, котрий вважається одним із ключових свідків у рослідуванні щодо імпічменту Трампа, не свідчитиме у Палаті представників через заборону з боку Держдепартаменту США, каже адвокат Сондленда. (08.10.2019)

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор виступив у Конгресі і повідомив, що США збиралися допомагати Україні тільки в обмін на розслідування проти Байдена. Про це написало видання The Washington Post. (23.10.2019)

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times. (04.10.2019)

Цією заявою він визнав припущення, яке раніше висували демократи. Вони стверджували, що Трамп вимагав від Зеленського "послугу за послугу", тобто надання військової допомоги Україні в обмін на антикорупційну заяву. Раніше посол США при ЄС це заперечував.

Сондленд назвав цю вимогу Трампа "фактом", бо, за його словами, він був тим, хто передав це повідомлення українському політику в кулуарах конференції у Варшаві з віцепрезидентом Майком Пенсом. "Я сказав, що відновлення надання допомоги США, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів", - заявив Сондленд у Палаті представників.

Нагадаємо, що раніше адміністрація президента Дональда Трампа заблокувала заплановане на 8 жовтня надання свідчень Гордоном Сондлендом у комітетах Палати представників. А видання The New York Times (NYT), посилаючись на трьох своїх неназваних співрозмовників, повідомляло про те, що Сондленд та колишній спецпредставник Державного депатаменту США щодо України Курт Волкер готували текст заяви для Зеленського. У цій заяві український президент мав оголосити про наміри Києва розслідувати діяльність української газової компанії Burisma. Серед керівників цієї газової компанії був і Хантер Байден, який є сином ймовірного суперника Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена. 

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