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Португалія

Португалія - європейська держава на заході Піренейського півострову.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Португалія". Португалія – європейська держава на заході Піренейського півострову. Португалія є парламентською республікою. Кількість населення перевищує 10 мільйонів осіб. Столиця – Лісабон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість

На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість 31.01.2022

За результатами підрахунку 99 відсотків бюлетенів, на дострокових парламентських виборах у Португалії правляча Соціалістична партія набрала абсолютну більшість.
Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами

Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами 30.01.2022

Шанси на перемогу мають як правляча Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти, так і її головний суперник - Соціал-демократична партія.
Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні 19.12.2021

Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.

Глава МВС Португалії пішов у відставку через ДТП

Глава МВС Португалії пішов у відставку через ДТП 04.12.2021

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта оголосив про відставку через дорожньо-транспортну пригоду за участю урядового автомобіля, в якому він перебував. Прем'єр-міністр прийняв відставку у той же день.
Нова альтернатива видобутку нафти і газу - Європа у фокусі (відео)

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (відео) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу нафті й газу. У паризькому барі борються за зміни в... Афганістані. У Португалії ловлять восьминогів без пластику. В Чехії допомагають дітям з інвалідністю, продаючи горошок.

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

У Великобританії випробовують альтернативу видобутку нафти і газу. У паризькому барі борються за зміни в Афганістані. В Чехії допомагають дітім з інвалідністю, продаючи горох. Що у Калінінграді вважають "ганьбою міста".
У Португалії розпустили парламент і призначили дострокові вибори

У Португалії розпустили парламент і призначили дострокові вибори 05.11.2021

Після того, як депутати не змогли ухвалити бюджет, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза розпустив парламент і оголосив дочасні вибори на 30 січня.
У Португалії скасували обов'язкове носіння масок на вулиці

У Португалії скасували обов'язкове носіння масок на вулиці 13.09.2021

Майже рік португальці повинні були носити захисні маски на вулицях. Тепер ця норма втратила чинність.

Як Нідерланди рятуються від повеней - Європа у фокусі (відео)

Як Нідерланди рятуються від повеней - "Європа у фокусі" (відео) 10.08.2021

Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.

Як Нідерланди рятуються від повеней - "Європа у фокусі" (09.08.2021) 09.08.2021

Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Росія: хто хоче обов'язкове щеплення. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) 02.08.2021

Німеччина: як сирійські біженці допомагали жертвам стихії. Португалія: збір молюсків - грандіозний нелегальний бізнес. Греція/Албанія: найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Франція: як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.

Вода стояла по груди, але ми вижили - висновки після повені століття у ФРН (відео)

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН (відео) 02.08.2021

Як сирійські біженці допомагали жертвам повені у Німеччині. Збір молюсків - нелегальний бізнес у Португалії. Найбільший канал контрабанди каннабісу до Європи. Як в Альпах готують майбутніх капітанів танкерів.
Португалія також дозволила в'їзд українським туристам - Кулеба

Португалія також дозволила в'їзд українським туристам - Кулеба 25.07.2021

З 26 липня Португалія дозволяє в'їзд українських громадян, які мають негативний результат тесту на коронавірус або ж вакцинувалися, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
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