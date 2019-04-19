Порошенко і Зеленський на "Олімпійському": дебати без відповідей

Передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський" між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які відбулися ввечері у п'ятницю, 20 квітня, були насичені емоційними заявами, та взаємними звинуваченнями.

Зеленський - Порошенку: "Я ваш вирок"

Від самого початку дебатів Зеленський заявив, що він є скоріше вироком президентству Порошенка, а не його опонентом. При цьому він перерахував, на його думку, основні помилки діючого президента за останні п'ять років. Зокрема, запровадження цінової формули на енергоносії "Ротердам+", закриття справи екс-голови державно фіскальної служби Романа Насірова, збільшення президентом власних статків, так і не продану в Росії фабрику "Рошен". "Тому я тут. Я поста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович, я - результат ваших помилок і обіцянок", - заявив Володимир Зеленський.

Натомість Петро Порошенко дорікнув своєму опоненту, що він у 2014 році, коли країна відновлювала армію, ховався від військового призову, а зараз не має досвіду державного діяча. Він запитав у Володимира Зеленського, як він збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку Україна вибудовувала протягом п'яти років, реагуючи на зовнішні виклики ."Якщо ми не маємо відповіді на це питання, то це слабкий глава держави,який не може утримати удари Путіна. Я вірю, що пан Володимир (Зеленський. - Ред.) не має наміру затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має цю мрію. Тому ми маємо прибрати всі ризики з українського майбутнього", - заявив Порошенко.

Взаємні докори та запитання з інтернету

Потім кандидати обмінялися взаємними звинуваченнями. Порошенко назвав Зеленського "котом у мішку" та "красивою обгорткою", в середині якої олігархи-втікачі та Москва, а Зеленський Порошенка - "вовком в овечій шкурі". Під сесії запитань одне одному Володимир Зеленський зачитував Петру Порошенку запитання від українців з інтернету. Серед них були про непокараних корупціонерів з його оточення, про українських добровольців, які, за словами Зеленського, опинилися в тюрмах, про обвал курсу гривні, про частку Порошенка в видобутку бурштину тощо.

Одне з запитань звучало так: "Чи правда, що в пайках "повстанців "ЛНР" і "ДНР" є цукерки "Рошен"? На всі запитання Петро Порошенко відповів, що "все це не відповідає дійсності".

Про друзів, корупцію і Коломойського

Щодо непокараних корупціонерів Порошенко пояснив, що робив і буде робити все від нього залежне для боротьби з корупцією. "Я не кат і не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування", - заявив діючий президент, пообіцявши, що у разі наявності обґрунтованих підозр будь-хто з його знайомих припинить бути для нього другом і сяде у в'язницю.

Натомість кандидату в президенти Володимиру Зеленському довелося виправдовуватися за зв'язок з бізнесменом Ігорем Коломойським. Він запевнив, в разі свого виграшу забезпечить притягнення корупціонерів до відповідальності без винятків."З приводу пана Коломойського. Я вам одразу скажу. Всі люди, які порушують закон, всі: Свинарчук, Гладковський, і якщо серед них буде потім Коломойський, - всі сядуть за ґрати. Але це справа не двох тижнів. Це серйозна справа. Це справа українського суду. А сядуть тоді, коли порушать закон", - пояснив свою позицію кандидат.

Фінал без відповіді

Також кандидати в президенти стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі. Це була ініціатива Зеленського, який відповідав на запитання Порошенка щодо його фрази "стати на коліна перед Путіним", сказаної ще у 2014 році. Шоумен стверджує, що його слова були вирвані з контексту. Після цього Зеленський став на коліна, звертаючись до глядачів, а Порошенко опустився на коліно і поцілував державний прапор, який тримала волонтерка Тетяна Ричкова, чоловік якої загинув у 2014 році біля Єнакієвого. У фіналі дебатів кандидати, їхні групи підтримки на сцені та глядачі на стадіоні заспівали гімн України.

При цьому виборці так і не почули від обох кандидатів думок про стратегічний розвиток України на найближчі п'ять років, який кожен з них пропонує.

Соло у студії Суспільного

Після стадіонних дебатів о 21.00 кандидати мали провести теледебати в студії Суспільного мовлення, як регламентовано законом про вибори президента та постановою ЦВК. Натомість туди приїхав лише діючий президент Петро Порошенко. Володимир Зеленський відмовився від теледебатів.

Перед початком розмови у студії ведуча попередила про зафіксовані телефонні погрози вчинити терористичний акт в студії. Натомість Порошенко вирішив залишитися в студії і почати дебати. Він відповідав на відеозапитання журналістів та громадських активістів, які раніше долучилися до флешмобу "Постав запитання кандидатам". Порошенко озвучив свою позицію щодо демографічної ситуації в Україні, легалізації зброї, щодо об'єднання країни, українських заручників в Росії, розслідування вбивств на Майдані.

Також він прокоментував слова Володимира Зеленського про "повстанців "ЛНР" і "ДНР", які прозвучали під час дебатів на НСК "Олімпійський". Порошенко обурився тим, що він п'ять років доводив світу, що в Україні відбувається російська агресія, а його політичний опонент перекреслює всі зусилля. Адже, за його словами, термін про те, що є "повстанці ДНР/ЛНР", означає, що в Україні немає російської військової присутності, українці б'ються самі з собою, що "ДНР" має певний легітимний статус і що в Україні є громадянська війна.

"Або це тотальна, дремуча некомпетентність, бо так він і "зелених чоловічків" визнає як повстанців, або ми маємо позицію просто з блоком, який використовується в російських штампах", - зауважив Порошенко. Він запропонував Зеленському, який не приїхав до студії, "самому обрати, як він це пояснить українцям і всьому світу".