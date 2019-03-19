Порошенко і Зеленський зустрінуться 12 квітня з Макроном - Єлисейський палац

Чинний президент України Петро Порошенко та кандидат в президенти Володимир Зеленський 12 квітня відвідають президента Франції Еммануеля Макрона, повідомив у середу, 10 квітня, Єлисейський палац. Планується, що Зеленський зустрінеться з лідером Франції вдень, а Порошенко - ввечері.

Таким чином Париж хоче підготуватися до подальшого розвитку подій в Україні після другого туру президентських виборів, передає агенція Reuters з посиланням на джерело в Єлисейському палаці. "Ці контакти дозволять нам спокійно підготувати наступні кроки у розвитку франко-українських зв'язків та спільної роботи задля безпеки на європейському континенті", - зазначив співрозмовник агенції. В Єлисейському палаці також нагадали, що Франція разом з Німеччиною є учасниками переговорів у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У штабі Порошенка підтвердили його зустріч з Макроном. "Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п'ятницю у Парижі і дійсно матиме зустріч з Макроном. У той же день в Парижі має бути і Петро Порошенко і теж зустрічатиметься з Макроном", - заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Того ж дня Порошенко планує відвідати канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), передає агенція dpa.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,24 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.