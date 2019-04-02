 Порошенко чекатиме на Зеленського на ″Олімпійському″ для здачі аналізів - штаб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Порошенко чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" для здачі аналізів - штаб

У команді Порошенка заявили, що чекають на Володимира Зеленського в медпункті НСК "Олімпійській" у п'ятницю вранці.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко запрошує Володимира Зеленського у медичну частину НСК "Олімпійський"

О дев'ятій годині п'ятниці, 5 квітня, президент України Петро Порошенко чекатиме на свого суперника в другому турі президентських виборів, коміка Володимира Зеленського в медичній частині НСК "Олімпійський" для здачі аналізів. Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу в четвер, 4 квітня.

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Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський. (04.04.2019)

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський". (03.04.2019)

"У рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону "Олімпійський", який Зеленський сам обрав для проведення дебатів, для здачі всіх необхідних аналізів, зокрема щодо вживання алкоголю і наркотиків", - сказав Медведєв. Згідно його слів, це має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій, а результати аналізів будуть важливими для виборців.

У штабі Зеленського, натомість, заявили, що не мають "інформації для коментарів", чи й досі потрібна медична експертиза для кандидатів у президенти перед дебатами.

"Ви знаєте, на жаль, у мене немає зараз інформації для коментарів. Пізніше ми обов'язково усе надішлемо", - заявила представниця штабу Зеленського у коментарі для Радіо Свобода.

НСК Олімпійський

На НСК "Олімпійський", тим часом, не отримували жодних заявок на проведення дебатів

Також у штабі Порошенка виступають за проведення дебатів у кілька раундів з тематичними блоками. Згідно позиції штабу, дебати треба провести як мінімум у декілька раундів і обговорити на них окремими блоками ті теми, які стосуються конституційних повноважень президента. "Це, в першу чергу, питання оборони та безпеки", - заявив Медведєв. За його словами, другим блоком мають йти питання зовнішньої політики і дипломатії, а третій блок питань має бути присвячений забезпеченню конституційних прав громадян.

Також у четвер у Центральній виборчій комісії (ЦВК) заявили, що офіційну позицію комісії щодо можливих президентських дебатів на НСК "Олімпійський" буде оприлюднено пізніше.

"Офіційну позицію Центральної виборчої комісії щодо проведення дебатів буде оголошено додатково", - сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко на брифінгу, назвавши ідею проведення дебатів на стадіоні "правом кандидатів".

Натомість, очільник української суспільної телекомпанії Зураб Аласанія заявив, що президентські дебати можуть провести на стадіоні, якщо Центральна виборча комісія погодить цей варіант.

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