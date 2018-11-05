 Порошенко підписав закон про криміналізацію незаконного перетину кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

Порошенко підписав закон про криміналізацію незаконного перетину кордону

Президент України Петро Порошенко підписав закон, за яким перетин державного кордону кордону поза пунктом перепуску каратиметься тюремним терміном до трьох років.

Українсько-російський кордон

Українсько-російський кордон

Президент України Петро Порошенко в середу, 7 листопада, повернув з підписом до Верховної Ради України закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт праламенту.

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За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів. (01.11.2018)

Згідно з текстом законопроекту, перетин державного кордону для заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками силових органів держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктом пропуску каратиметься позбавленням волі терміном до трьох років. Таку саму відповідальність передбачено і за перетин держкордону в пунктах пропуску, але без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості.

За повторне незаконне перетинання українського кордону, або якщо його вчинить група осіб, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Якщо незаконний перетин кордону супроводжуватиметься насильством або застосуванням зброї, на зловмисників чекає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

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