Порошенко підписав закон про криміналізацію незаконного перетину кордону

Президент України Петро Порошенко в середу, 7 листопада, повернув з підписом до Верховної Ради України закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт праламенту.

Згідно з текстом законопроекту, перетин державного кордону для заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками силових органів держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктом пропуску каратиметься позбавленням волі терміном до трьох років. Таку саму відповідальність передбачено і за перетин держкордону в пунктах пропуску, але без відповідних документів або з документами, що містять недостовірні відомості.

За повторне незаконне перетинання українського кордону, або якщо його вчинить група осіб, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Якщо незаконний перетин кордону супроводжуватиметься насильством або застосуванням зброї, на зловмисників чекає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.