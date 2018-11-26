Порошенко пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів замість 60

Президент України Петро Порошенко перед голосуванням у Верховній Раді в понеділок, 26 листопада, заявив у телевізійному зверненні, що пропонує запровадити воєнний стан терміном на 30 днів, а не 60, як планувалося раніше та йшлося в рішенні Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Нині йдеться про запровадження воєнного стану з 9 ранку середи, 28 листопада.

"РНБО рекомендувала мені сьогодні запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення: я пропонуватиму парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? Для того, щоб воєнний стан не накладався на початок виборчої кампанії", - заявив Порошенко. Він запевнив, що на початку грудня внесе до парламенту проект рішення про дату президентських виборів, які, відповідно до Конституції, мають відбутися 31 березня 2019 року.

Можливе запровадження воєнного стану викликало в Україні побоювання, що президентські вибори доведеться перенести. Фракція "Народного фронту" раніше заявила, що підтримає запровадження воєнного стану на 30 днів із можливою пролонгацією. Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко теж закликали не відкладати вибори президента України.

Нагадаємо, РНБО після інциденту в Керченській протоці рекомендувала Порошенку запровадити воєнний стан на 60 днів: від 14 години 26 листопада. Президент підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО. Указ має затвердити Верховна Рада.

Дивитись відео 01:15 Now live 01:15 хв Поділитись Воєнний стан: що може змінитися для українців (26.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38val Воєнний стан: що може змінитися для українців (26.11.2018)