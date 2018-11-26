 Порошенко пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів замість 60 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Порошенко пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів замість 60

Петро Порошенко вирішив запровадити воєнний стан в Україні на 30 днів, аби він не збігався з початком передвиборчої кампанії.

Ukraine Kiew Präsident Petro Poroschenko (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Президент України Петро Порошенко перед голосуванням у Верховній Раді в понеділок, 26 листопада, заявив у телевізійному зверненні, що пропонує запровадити воєнний стан терміном на 30 днів, а не 60, як планувалося раніше та йшлося в рішенні Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Нині йдеться про запровадження воєнного стану з 9 ранку середи, 28 листопада.

"РНБО рекомендувала мені сьогодні запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення: я пропонуватиму парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? Для того, щоб воєнний стан не накладався на початок виборчої кампанії", - заявив Порошенко. Він запевнив,  що на початку грудня внесе до парламенту проект рішення про дату президентських виборів, які, відповідно до Конституції, мають відбутися 31 березня 2019 року.

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Можливе запровадження воєнного стану викликало в Україні побоювання, що президентські вибори доведеться перенести. Фракція "Народного фронту" раніше заявила, що підтримає запровадження воєнного стану на 30 днів із можливою пролонгацією. Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко теж закликали не відкладати вибори президента України.

Нагадаємо, РНБО після інциденту в Керченській протоці рекомендувала Порошенку запровадити воєнний стан на 60 днів: від 14 години 26 листопада. Президент підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО. Указ має затвердити Верховна Рада.

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