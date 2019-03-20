Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення 38 суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це він заявив у четвер, 11 квітня, під час урочистої церемонії складення присяги суддями ВАКС у Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"38 нових суддів приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді", - заявив Порошенко і закликав Антикорупційний суд невідкладно розпочати роботу. При цьому президент наголосив, що не має наміру втручатися в роботу суду. Також він нагадав, що законодавство передбачає додаткові гарантії безпеки суддів ВАКС і належного фінансування для цього.

За словами Порошенка, для роботи суду вже виділено відповідні приміщення та кошти для їхнього оснащення. "Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суду, і радий, що в суді працюватимуть судді і вчені, і адвокати, і ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду", - додав глава держави. За його словами, близько 40 відсотків переможців конкурсу в Антикорупційний суд не були раніше суддями.

Нагадаємо, 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду, який тривав з серпня минулого року. Вища рада правосуддя рекомендувала Порошенку призначити 38 із 39 переможців конкурсу в Антикорупційний суд. Цей суд тимчасово буде розташований у приміщеннях Печерського районного суду Києва.