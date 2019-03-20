 Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

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Новини

Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко підписав укази, якими призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду, і закликав суддів невідкладно розпочати роботу.

Петро Порошенко

Петро Порошенко закликав Антикорупційний суд невідкладно розпочати роботу

Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення 38 суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це він заявив у четвер, 11 квітня, під час урочистої церемонії складення присяги суддями ВАКС у Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"38 нових суддів приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді", - заявив Порошенко і закликав Антикорупційний суд невідкладно розпочати роботу. При цьому президент наголосив, що не має наміру втручатися в роботу суду. Також він нагадав, що законодавство передбачає додаткові гарантії безпеки суддів ВАКС і належного фінансування для цього.

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За словами Порошенка, для роботи суду вже виділено відповідні приміщення та кошти для їхнього оснащення. "Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суду, і радий, що в суді працюватимуть судді і вчені, і адвокати, і ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду", - додав глава держави. За його словами, близько 40 відсотків переможців конкурсу в Антикорупційний суд не були раніше суддями.

Нагадаємо, 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду, який тривав з серпня минулого року. Вища рада правосуддя рекомендувала Порошенку призначити 38 із 39 переможців конкурсу в Антикорупційний суд. Цей суд тимчасово буде розташований у приміщеннях Печерського районного суду Києва.

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