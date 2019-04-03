 Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК ″Олімпійський″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський"

Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський.

Петро Порошенко погодився дебатувати з Володимиром Зеленським на НСК Олімпійський

Петро Порошенко погодився дебатувати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський"

Чинний президент України Петро Порошенко відповів згодою на умову кандидата в президенти Володимира Зеленського провести дебати перед другим туром президентських виборів на НСК "Олімпійський" у Києві. 

"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу", - сказав Порошенко у ніч на четвер, 4 квітня, у відеоролику, поширеному в соцмережі Twitter. Він також зазначив, що "дебати - це не шоу, а серйозна дискусія про стратегію розвитку держави, її цінності та пріоритети на роки наперед".

Водночас у Національній суспільній телерадіокомпанії України зазначили, що встатовлені Центральною виборчою комісією (ЦВК) правила передбачають проведення дебатів у телевізійній студії. "Тому нині слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", - цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна" прес-службу телерадіокомпанії.

Зеленський поширив свої умови проведення дебатів напередодні. Окрім стадіону як місця він вимагає також медичної експертизи учасників дебатів напередодні їхнього проведення, аби довести, що серед претендентів на пост президента "немає ні алкоголіків, ні наркоманів". Реакції Порошенка на цю вимогу поки що не було. Раніше чинний президент заявляв, що вважає передвиборчі дебати ключовим елементом другого туру виборів.

Водночас у державному підприємстві НСК "Олімпійський" у середу зазначили, що до них не надходило жодних офіційних заявок чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України.

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Зеленський викликав Порошенка на дебати на "Олімпійському"

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський". (03.04.2019)  

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Дебати Зеленського і Порошенка: сатира соцмереж (03.04.2019)  

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