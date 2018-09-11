 Порошенко: Переговори в ″нормандському форматі″ відновляться після виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Порошенко: Переговори в "нормандському форматі" відновляться після виборів

Після президентських виборів будуть відновлені переговори в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі та порушенно питання про миротворців ООН в регіоні, повідомив президент України Петро Порошенко.

Порошенко пообіціяв відновлення переговорів нормандської четвірки після виборів

Порошенко пообіціяв відновлення переговорів "нормандської четвірки" після виборів (фото з архіву)

Переговори в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) щодо ситуації з безпекою на Донбасі відновляться після виборів глави держави, заявив у п'ятницю, 22 березня, президент України Петро Порошенко. "Ми негайно в "нормандському форматі" відновимо переговори й імплементуємо компонент безпеки. Після імплементації компонента безпеки в нас буде політична частина, де ті, хто живе на Донбасі, зможуть обрати собі місцеву владу", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Україна".

Окрім того, наголосив він, одразу після виборів Київ порушить питання в Організації Об'єднаних Націй про миротворчий контингент. "Я більше не припущуся помилки, яку було зроблено у 2014 році. Моя відповідь буде абсолютно чітка: ключ від миру не в Києві, оскільки не наші війська розміщені на російській території, ключ від миру не в Брюсселі, не у Вашингтоні, ключ від миру знаходиться в Кремлі", - зазначив Порошенко, відповідаючи на питання щодо терміну закінчення війни на Донбасі.

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За словами Гайко Мааса, потрібно випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу на Донбасі нові імпульси. (25.11.2018)

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили в німецькому Аахені підготовку до наступної зустрічі в "нормандському форматі" на тлі ескалації збройного конфлікту на Донбасі. (10.05.2018)

Президент також повідомив, що Київ зможе отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО раніше 2023 року. В ньому, як у "дорожній карті", буде прописано конкретний перелік кроків, необхідних для входження країни до Північноатлантичного альянсу. Як раніше заявляв Порошенко, Україна вже на Лондонському саміті НАТО в грудні 2019 року має намір порушити питання про надання ПДЧ для України.

7 лютого 2019 року Верховна Рада звернулася до держав-членів НАТО із закликом підтримати наміри України отримати членство в альянсі й на саміті НАТО в Лондоні в грудні 2019 року розпочати формальний діалог про надання ПДЧ. Крім того, український парламент звертається до Північноатлантичної ради та Парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО з проханням підтримати висловлений Україною намір набути членства в НАТО.

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