 Порошенко: Не можна допустити загрози Україні з території Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Порошенко: Не можна допустити загрози Україні з території Білорусі

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості того, аби Росія не використовувала Білорусь для здійснення агресивних дій щодо України. У Гомелі триває перший форум регіонів Білорусі та України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 26 жовтня, наголосив на важливості того, аби Росія не використовувала Білорусь для здійснення агресивних дій щодо України, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Ми не повинні допустити, щоб для України з території Білорусі була якась загроза. Ми не хочемо, щоб Росія використовувала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг", - зазначив Порошенко на зустрічі з представниками української громади в Гомелі, де відбувається форум регіонів України та Білорусі, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Також Порошенко відзначив тенденції зміцнення українсько-білоруських відносин. "Ми абсолютно впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн демонструє, що приріст становить понад 23 відсотки з року в рік у валюті", - зазначив Порошенко під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Гомелі, відзначивши також збільшення постачань української продукції до Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко , у свою чергу, заявив про велику перспективу форуму регіонів Білорусі та України і запропонував продовжити таку практику. "Люди дуже задоволені, про що домовилися, багато контрактів уклали. Тому у цього заходу велика перспектива, і ми завжди будемо раді бачити вас у Білорусі", - цитує слова Лукашенка білоруська державна новинна агенція БелТА. За словами білоруського лідера, наступний форум відбудеться в Україні.

У Гомелі 25-26 жовтня триває перший форум регіонів Білорусі та України. У другий день у роботі форуму беруть участь президенти двох країн, які проведуть переговори щодо розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва України та Білорусі. Також президенти обох країн візьмуть участь у пленарному засіданні форуму.

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