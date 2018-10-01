Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда орденом Свободи

Президент України Петро Порошенко вручив колишньому президенту Франції Франсуа Олланду орден Свободи. Вручення відбулося в понеділок, 1 жовтня, під час зустрічі Порошенка з Олландом в Києві, повідомила прес-служба українського президента.

На сайті Порошенка зокрема зазначається, що ця державна нагорода символізує "безмежну подяку" за принципову позицію Франсуа Олланда, котру той продемонстрував, підтримуючи "суверенітет, територіальну цілісність і незалежність" України. Ще одним аспектом, який відзначив Порошенко, стала участь екс-президента Франції в "справі протидії розгортання агресії на Донбасі та деокупації Криму", зазначається на сайті президента України.

Крім того, на зустрічі з Олландом Порошенко з вдячністю згадав роль Франції у запровадженні санкцій проти РФ. Також український президент висловив подяку за те, що саме в Нормандії було ініційовано "нормандський формат" переговорівдля пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Окремо Порошенко згадав і рішення екс-президента Франції Олланда припинити співпрацю з РФ щодо постачання бойових кораблів типу "Містраль" для російських військово-морських сил.

Олланд - за подальший тиск на Росію

Сам Олланд зазначив, що й надалі підтримує всі зусилля й політику, спрямовану на втілення в життя Мінських угод. На тлі цього він наголосив на важливості активних дій з боку Європейського Союзу. "По-перше, Європейський Союз і надалі має підтримувати Україну. По-друге, тиск на Росію слід зберігати, зокрема й санкції", - цитує Олланда прес-служба президента України.