 Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда орденом Свободи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда орденом Свободи

Орденом Свободи український президент Петро Порошенко визнав підтримку Франсуа Олландом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Петро Порошенко та Франсуа Олланд

Франсуа Олланд (п) та Петро Порошенко під час зустрічі в Парижі в червні 2016 року

Президент України Петро Порошенко вручив колишньому президенту Франції Франсуа Олланду орден Свободи. Вручення відбулося в понеділок, 1 жовтня, під час зустрічі Порошенка з Олландом в Києві, повідомила прес-служба українського президента.

На сайті Порошенка зокрема зазначається, що ця державна нагорода символізує "безмежну подяку" за принципову позицію Франсуа Олланда, котру той продемонстрував, підтримуючи "суверенітет, територіальну цілісність і незалежність" України. Ще одним аспектом, який відзначив Порошенко, стала участь екс-президента Франції в "справі протидії розгортання агресії на Донбасі та деокупації Криму", зазначається на сайті президента України.

Крім того, на зустрічі з Олландом Порошенко з вдячністю згадав роль Франції у запровадженні санкцій проти РФ. Також український президент висловив подяку за те, що саме в Нормандії було ініційовано "нормандський формат" переговорівдля пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Окремо Порошенко згадав і рішення екс-президента Франції Олланда припинити співпрацю з РФ щодо постачання бойових кораблів типу "Містраль" для російських військово-морських сил.

Олланд - за подальший тиск на Росію

Сам Олланд зазначив, що й надалі підтримує всі зусилля й політику, спрямовану на втілення в життя Мінських угод. На тлі цього він наголосив на важливості активних дій з боку Європейського Союзу. "По-перше, Європейський Союз і надалі має підтримувати Україну. По-друге, тиск на Росію слід зберігати, зокрема й санкції", - цитує Олланда прес-служба президента України.

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