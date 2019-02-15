Порошенко з Меркель обговорили санкції за Азов і можливе втручання РФ у вибори

Президент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час зустрічі в суботу, 16 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорили питання недопущення втручання Росії в українські президентські вибори. "Президент у Мюнхені проводить переговори з канцлером Німеччини. Крім припинення російської агресії, одна з головних тем - недопущення російського втручання в президентські вибори в Україні", - написав прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомив згодом за підсумками зустрічі Порошенко в соцмережі Twitter, співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України та введення санкцій проти Росії за напад на українські кораблі біля Керченської протоки.

"Президент України наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму", - зазначили в прес-службі президента України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в ЄС досягнуто принципової домовленості про розширення санкцій проти РФ через агресію в районі Керченської протоки. Утім, чиновник ЄС у розмові з кореспондентом DW у Брюсселі, зазначив, що навряд чи ці санкції будуть затверджені вже під час Ради ЄС із закордонних справ 18 лютого.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Їм висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.