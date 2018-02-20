 Порошенко звільнив Марчука від обов′язків представника України у ТКГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника України у ТКГ

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Євген Марчук

Євген Марчук (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в тристоронній  контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Відповідне розпорядження було опубліковане на сайті адміністрації президента України ввечері в неділю, 19 травня.

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Геращенко складає повноваження уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та виходить як представниця України з мінської підгрупи з гуманітарних питань. (16.05.2019)

Новий президент України Володимир Зеленський має сконцентруватися на продовженні руху держави до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, а також посиленні санкції на Росію, вважає чинний президент Петро Порошенко. (18.05.2019)

Марчук був призначений представником України в ТКГ 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов екс-президент України Леонід Кучма.

Також Порошенко своїм указом звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони, Ігоря Райніна - з посади глави адміністрації президента України та Сергія Марченка - з посади заступника глави адміністрації президента України. Відповідні укази 19 травня були оприлюднені на сайті президента.

Нагадаємо, що 16 травня перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що складає з себе повноваження представниці України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, а також повноваження уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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