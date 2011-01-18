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Ігор Райнін

Тема

Ігор Райнін - український державний діяч, колишній керівник адміністрації президента України.

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Докладно

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Політики-перебіжчики: хто ще, окрім Ігоря Райніна (28.11.2019)

Політики-перебіжчики: хто ще, окрім Ігоря Райніна (28.11.2019)

Перехід Ігоря Райніна, ексголови адміністрації 5-го президента України Петра Порошенка, до партії з абсолютно протилежною ідеологією "Опозиційна платформа - За життя" спричинив хвилю обурення в українських соцмережах. Хто ще серед українських чиновників і депутатів останнім часом змінював переконання та партії?
Політика28 листопада 2019 р.01:38 хв.
Євген Марчук

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ

Порошенко звільнив Марчука від обов'язків представника в ТКГ

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука від виконання обов'язків представника України в ТКГ.
Політика19 травня 2019 р.
Ігор Райнін

Зміни в Адміністрації президента

Зміни в Адміністрації президента

Після відставки Бориса Ложкіна Адміністрацію президента очолив Ігор Райнін. Яким чином це може вплинути на роботу АП?
30 серпня 2016 р.
Ігор Райнін

Порошенко призначив Ігоря Райніна главою своєї адміністрації

Порошенко призначив Ігоря Райніна главою своєї адміністрації

До призначення главою АП Райнін обіймав посаду губернатора Харківщини. Борис Ложкін очолив Національну інвестраду.
29 серпня 2016 р.
Міліція в Харківській області (фото з архіву)

Вбито чоловіка, який захопив заручників на Харківщині

Вбито чоловіка, який захопив заручників на Харківщині

Взяті в заручники працівники АЗС не постраждали.
25 травня 2015 р.

Податково-бюджетної реформа змусить підняти податки?

Податково-бюджетної реформа змусить підняти податки?

Введення у дію бюджетного та податкового кодексів викличе максимальне підвищення ставок місцевих податків та зборів.
18 січня 2011 р.