Порошенко вимагає від Зеленського пояснень щодо зняття блокади з ОРДЛО

Колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вимагає від президента України Володимира Зеленського пояснити причини готовності скасувати економічні обмеження, раніше введені щодо непідконтрольних Києву окремих районів Донбасу - ОРДЛО. "Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!", - написав він ввечері у середу, 5 червня, на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко нагадав, що економічні зв'язки з окремими районами Донецької і Луганської областей були припинені 15 березня 2017 рішенням РНБО, як реакція на самовільне захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи. "Що ж змінилося відтоді? З боку окупанта - нічого. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - зазначив екс-президент.

Він підкреслив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків з зазначеними територіями Донбасу, але в суворій відповідності з національними інтересами держави, за умови виконання рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств українським власникам.

"Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!", - додав Порошенко.

Раніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Зайдік повідомив, що на наступному засіданні ТКГ планується обговорити зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, ця пропозиція надійшла від представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) припинила вантажне сполучення залізничними і автомобільними шляхами з ОРДЛО. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР".