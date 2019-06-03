Порошенко вимагає від Зеленського пояснень щодо зняття блокади з ОРДЛО

Скасування економічних обмежень щодо окремих районів Донбасу є російським сценарієм та зрадою національних інтересів України, вважає колишній президент Петро Порошенко.
Колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вимагає від президента України Володимира Зеленського пояснити причини готовності скасувати економічні обмеження, раніше введені щодо непідконтрольних Києву окремих районів Донбасу - ОРДЛО. "Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам'яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України!", - написав він ввечері у середу, 5 червня, на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко нагадав, що економічні зв'язки з окремими районами Донецької і Луганської областей були припинені 15 березня 2017 рішенням РНБО, як реакція на самовільне захоплення українських державних і приватних підприємств, введення рублевої зони і російської податкової системи. "Що ж змінилося відтоді? З боку окупанта - нічого. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - зазначив екс-президент.
Він підкреслив, що Україна ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків з зазначеними територіями Донбасу, але в суворій відповідності з національними інтересами держави, за умови виконання рішення РНБО, перш за все, встановлення стійкого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств українським власникам.
"Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!", - додав Порошенко.
Раніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Зайдік повідомив, що на наступному засіданні ТКГ планується обговорити зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. За його словами, ця пропозиція надійшла від представника України в ТКГ Леоніда Кучми.
15 березня 2017 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) припинила вантажне сполучення залізничними і автомобільними шляхами з ОРДЛО. Причиною рішення стала ескалація ситуації в регіоні, захоплення українських підприємств на території Донбасу, а також визнання Росією "документів" самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР".