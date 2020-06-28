Поразка для Макрона: на місцевих виборах у Франції тріумфують "зелені"

Політична сила президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" зазнала фіаско на місцевих виборах, які відбулися у Франції у неділю, 28 червня, повідомляє інформаційне агентство dpa.

План президентської партії отримати перемогу у низці великих міст, серед яких і столиця країни Париж, не мав успіху. Однією з небагатьох перемог, які "Республіка на марші" змогла здобути на цих виборах, став успіх чинного прем'єр-міністра країни Едуар Філіппа у боротьбі за крісло мера портового міста Гавр на півночі Франції.

"Авжеж ми пережили розчарування цього вечора", - визнала у коментарі телеканалу France 2 речниця уряду країни Сібет Ндіає увечері неділі після того, як були оголошені перші результати екзитполів.

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"Зелена хвиля" у Франції

Найбільш відчутним на тлі поразки партії Макрона був успіх лівоцентристської партії "Європа Екологія Зелені" (EELV). Її представники, згідно з повідомленням французьких ЗМІ, вибороли перемогу у таких важливих містах Франції, як Ліон, Страсбург, Бордо та Безансон.

Еммануель Макрон бере участь у голосуванні у другому турі місцевих виборів у Франції

Речниця партії Єва Сас назвала такий результат "зеленою хвилею". До цього представник Зелених був мером лише одного великого французького міста - Гренобль.

Також повідомляється, що у Парижі перемагає представниця соціалістичної партії та чинна мерка Анн Ідальго. А у місті Перпіньян поблизу іспанського кордону лідерство у опитуваннях має кандидат від ультраправої партії "Національне об'єднання" - колишнього "Національного фронту" Марін Ле Пен. Остання вже заявила про досягнення "великої перемоги".

Перенесені через коронавірус вибори

Перший тур місцевих виборів у Франції відбувся ще 15 березня, однак другий раунд голосування довелося перенести на тлі пандемії COVID-19. Загалом голосування відбулося приблизно у 4800 комунах, серед яких були й найбільші міста країни.

При цьому Макрон висловив свою занепокоєність рекордно низькою явкою на цих виборах. У другому турі взяли участь лише 40 відсотків виборців, а у першому їх лише трохи більше - 44 відсотки.